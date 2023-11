Grand cœur : Toprak a offert la coupe du vainqueur à un fan

C'est lors du meeting de Superbike à Donington Park qu'il a eu son geste fort de Toprak Razgatlioglu. Alors qu'un petit fan s'était fait voler un souvenir, ce dernier a reçu un cadeau bien plus grand de la part de son idole.

Ethan Jeffrey n'oubliera probablement jamais le 1er juillet 2023. L'adolescent a assisté au meeting de Superbike de Donington Park avec ses parents - Le lycéen est fan de Toprak Razgatlioglu et a acclamé le champion du monde 2021 dans le parc fermé lorsque celui-ci a jeté les genouillères de sa combinaison en cuir dans la foule après la course de Superpole.

La course a été l'une des plus serrées de la saison 2023, Razgatlioglu s'imposant 0,3 seconde devant Álvaro Bautista et Jonathan Rea !

Ethan a attrapé une genouillère, mais un autre visiteur lui a arraché le souvenir des mains. Un membre de l'équipe Yamaha a assisté à la scène et en a parlé au Turc.

Plus tard, la rencontre a eu lieu et le jeune homme de 27 ans avait une surprise pour son fan - il lui a offert le trophée qu'il avait reçu pour sa victoire dans la course de sprint ! "C'est bien mieux qu'une genouillère", a déclaré Toprak lors de la remise dans le carton dédicacé.