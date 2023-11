Grande cuore: Toprak regala il trofeo del vincitore a un tifoso

Ethan Jeffrey probabilmente non dimenticherà mai il 1° luglio 2023. L'adolescente ha partecipato all'incontro di Superbike a Donington Park con i suoi genitori: lo scolaro è un fan di Toprak Razgatlioglu e ha fatto il tifo per il campione del mondo 2021 nel parco chiuso quando ha lanciato le ginocchiere della sua tuta di pelle tra la folla dopo la gara di Superpole.

La gara è stata una delle più combattute della stagione 2023, con Razgatlioglu che ha vinto con 0,3 secondi di vantaggio su Álvaro Bautista e Jonathan Rea!

Ethan ha preso una ginocchiata, ma un altro visitatore gli ha strappato di mano il souvenir. Un membro del team Yamaha ha assistito alla scena e l'ha raccontata al turco.

In seguito si sono incontrati e il 27enne ha avuto una sorpresa per il suo fan: gli ha regalato il trofeo ricevuto per aver vinto la gara sprint! "Questo è molto meglio di uno slider per le ginocchia", ha detto Toprak mentre consegnava la scatola firmata.