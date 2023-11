Grande coração: Toprak oferece o troféu de vencedor a um adepto

Na reunião de Superbike em Donington Park, recebeu o seu forte gesto de Toprak Razgatlioglu. Quando uma lembrança foi roubada a um jovem fã, recebeu uma prenda muito maior do seu ídolo.

por Kay Hettich - Automatic translation from German

Ethan Jeffrey provavelmente nunca esquecerá o dia 1 de julho de 2023. O adolescente assistiu ao encontro de Superbike em Donington Park com os seus pais - o estudante é fã de Toprak Razgatlioglu e aplaudiu o campeão mundial de 2021 no parc fermé quando este atirou os deslizadores de joelho do seu fato de cabedal para a multidão após a corrida de Superpole.

A corrida foi uma das decisões mais renhidas da época de 2023, com Razgatlioglu a vencer por 0,3 segundos à frente de Álvaro Bautista e Jonathan Rea!

Ethan apanhou uma joelheira, mas outro visitante arrancou-lhe a lembrança da mão. Um membro da equipa Yamaha testemunhou a cena e contou ao turco.

Mais tarde, encontraram-se e o piloto de 27 anos teve uma surpresa para o seu fã - deu-lhe o troféu que recebeu por ter vencido a corrida de sprint! "Isto é muito melhor do que uma joelheira", disse Toprak enquanto lhe entregava a caixa autografada.