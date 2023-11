Rea et Toprak à l'épreuve des favoris de Dani Pedrosa

Avec Jonathan Rea et Toprak Razgatlioglu, deux des meilleurs pilotes du championnat du monde Superbike 2024 changent d'équipe et de moto. Comme tous les fans, la légende du MotoGP Dani Pedrosa est impatient de voir comment cela va se passer.

Jonathan Rea a déjà effectué deux tests à Jerez avec la Yamaha R1, mais les débuts de Toprak Razgatlioglu en BMW n'auront lieu que lundi prochain à Portimão. Le Turc passera ensuite deux jours d'essais à Jerez.

Dani Pedrosa est également un observateur attentif du championnat du monde Superbike. D'une part, l'Espagnol a plus de temps libre en tant que pilote d'essai MotoGP de KTM, d'autre part, le paddock de ce championnat du monde proche de la série regorge de pilotes GP contre lesquels Pedrosa s'est lui-même parfois battu autrefois, notamment le double champion du monde Ducati Álvaro Bautista.

Pedrosa est déjà impatient de voir comment se dérouleront les combats au sommet du championnat du monde Superbike 2024. "J'espère que nous en verrons davantage, comme lors de la finale de Jerez", a déclaré le pilote de 38 ans au WorldSBK. "Bautista contre Razgatlioglu, qui se battent pour la première position dans chaque virage. Je pense que c'est le genre de course qui attire les fans et c'est exactement ce que nous voulons tous voir. J'aime toujours regarder les courses et le spectacle a toujours été fantastique".

Avec la BMW M1000RR, Razgatlioglu devra toutefois relever un plus grand défi que Rea sur la Yamaha. "Toprak chez BMW sera intéressant ; au début, cela pourrait être difficile pour lui car les choses ne vont pas très bien chez eux en ce moment", a ruminé Pedrosa. "Au début, il aura probablement un peu de mal, mais il devra trouver sa voie pour faire la différence. Toprak est toujours magnifique à regarder ! Son pilotage est spectaculaire et il fait des manœuvres vraiment agressives dans les virages. Nous verrons s'il est aussi à l'aise avec la BMW qu'avec la Yamaha".

L'Espagnol pense qu'en début de saison, c'est plutôt Rea qui pourra défier son compatriote. "Ce sera un début d'année très intéressant pour le championnat du monde Superbike", déclare Pedrosa, qui se réjouit de la saison à venir. "Surtout après le changement de Jonny après tant de victoires avec Kawasaki. Je pense que ce changement va le motiver à prendre un nouveau départ et à essayer de faire jeu égal avec Bautista. Jusqu'à présent, Toprak a été très fort sur cette moto, donc maintenant Johnny a de nouveau une chance de se battre pour le championnat. Nous verrons avec quelle détermination il se prépare à la bataille cet hiver".