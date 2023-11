Rea e Toprak tra i preferiti di Dani Pedrosa

Con Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu, due piloti di punta del Campionato Mondiale Superbike 2024 cambiano squadra e moto. Come tutti gli appassionati, anche la leggenda della MotoGP Dani Pedrosa è ansioso di vedere come andrà a finire.

Jonathan Rea ha già completato due test a Jerez con la Yamaha R1, mentre il debutto di Toprak Razgatlioglu con la BMW avverrà solo lunedì della prossima settimana a Portimão. Il turco trascorrerà poi due giorni di test a Jerez.

Anche Dani Pedrosa sta tenendo d'occhio il campionato mondiale Superbike. Da un lato, lo spagnolo ha più tempo libero come collaudatore KTM in MotoGP; dall'altro, il paddock del campionato mondiale di produzione è ora pieno di piloti GP, alcuni dei quali sono stati affrontati dallo stesso Pedrosa, non ultimo il due volte campione del mondo Ducati Álvaro Bautista.

Pedrosa è già entusiasta di vedere come si svolgeranno le battaglie al vertice del Campionato Mondiale Superbike 2024. "Spero di vederne altre, come nel finale di Jerez", ha detto il 38enne al WorldSBK. "Bautista contro Razgatlioglu, in lotta per la prima posizione in ogni curva. Credo che questo sia il tipo di gara che piace ai fan ed è esattamente quello che tutti noi vogliamo vedere. Mi piace sempre guardare le gare ed è sempre stato uno spettacolo fantastico".

Con la BMW M1000RR, tuttavia, Razgatlioglu dovrà affrontare una sfida più grande di quella di Rea sulla Yamaha. "Toprak alla BMW sarà interessante; potrebbe essere difficile per lui all'inizio, dato che le cose non stanno andando molto bene per loro al momento", ha pensato Pedrosa. "Probabilmente farà un po' di fatica all'inizio, ma dovrà trovare il modo di fare la differenza. Toprak è sempre meraviglioso da guardare! Guida in modo spettacolare e mostra manovre davvero aggressive in curva. Vedremo se riuscirà a gestire la BMW allo stesso modo della Yamaha".

Lo spagnolo ritiene che Rea abbia maggiori probabilità di sfidare il suo connazionale all'inizio della stagione. "Sarà un inizio d'anno molto interessante per il campionato mondiale Superbike", ha detto Pedrosa, guardando alla prossima stagione. "Soprattutto dopo che Jonny è passato alla Kawasaki dopo tante vittorie. Penso che questo cambiamento lo motiverà a ricominciare e a cercare di guidare alla pari con Bautista. Finora Toprak è stato molto forte su questa moto, quindi ora Johnny ha un'altra possibilità di lottare per il campionato. Vedremo quanto sarà determinato a prepararsi per la lotta di quest'inverno".