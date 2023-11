Rea e Toprak na lista de favoritos de Dani Pedrosa

Com Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu, dois dos melhores pilotos do Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 estão a mudar de equipa e de mota. Tal como todos os fãs, a lenda do MotoGP Dani Pedrosa está ansiosa por ver o resultado.

Jonathan Rea já completou dois testes em Jerez com a Yamaha R1, enquanto a estreia de Toprak Razgatlioglu na BMW só terá lugar na segunda-feira da próxima semana em Portimão. O turco vai depois passar dois dias a testar em Jerez.

Dani Pedrosa também está a acompanhar de perto o Campeonato do Mundo de Superbike. Por um lado, o espanhol tem mais tempo livre como piloto de testes da KTM MotoGP; por outro lado, o paddock do campeonato do mundo de produção está agora repleto de pilotos de GP, alguns dos quais Pedrosa enfrentou em tempos - nomeadamente o bicampeão mundial da Ducati, Álvaro Bautista.

Pedrosa já está entusiasmado para ver como se vão desenrolar as batalhas no topo do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024. "Espero que vejamos mais delas, como na final em Jerez", disse o piloto de 38 anos no WorldSBK. "Bautista contra Razgatlioglu, lutando pela primeira posição em cada curva. Penso que esse é o tipo de corrida que agrada aos fãs e é exatamente o que todos queremos ver. Gosto sempre de ver as corridas e tem sido sempre um espetáculo fantástico."

Com a BMW M1000RR, no entanto, Razgatlioglu enfrenta um desafio maior do que Rea na Yamaha. "Toprak na BMW vai ser interessante; pode ser difícil para ele no início, já que as coisas não estão a correr tão bem para eles neste momento", ponderou Pedrosa. "Ele provavelmente vai lutar um pouco no início, mas terá de encontrar o seu caminho para fazer a diferença. Toprak é sempre maravilhoso de ver! Ele conduz de forma espetacular e mostra manobras muito agressivas nas curvas. Vamos ver se ele consegue lidar com a BMW da mesma forma que com a Yamaha."

O espanhol acredita que é mais provável que Rea consiga desafiar o seu compatriota no início da época. "Vai ser um início de ano muito interessante para o Campeonato do Mundo de Superbike," disse Pedrosa, ansioso pela próxima época. "Especialmente depois de Jonny ter mudado para a Kawasaki após tantas vitórias. Penso que esta mudança o vai motivar a começar de novo e tentar rodar em pé de igualdade com o Bautista. Até agora o Toprak tem estado muito forte com esta moto, por isso agora o Johnny tem outra oportunidade de lutar pelo campeonato. Veremos até que ponto ele está determinado a preparar-se para a luta este inverno."