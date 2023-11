Jonathan Rea (Yamaha) no quiere parecer un aficionado

Con Toprak Razgatlioglu cambiando a BMW y Jonathan Rea a Yamaha, se espera con impaciencia el Campeonato del Mundo de Superbike 2024. Mientras que se espera que el norirlandés con la R1 sea competitivo desde el principio de la temporada, todavía hay incertidumbre en torno al piloto turco con la M1000RR: el piloto de 27 años no se subirá por primera vez a la Superbike del fabricante bávaro hasta el lunes.

Pero recordamos: cuando Razgatlioglu cambió a Yamaha en 2020, la R1 no era la moto con la que rodaba constantemente en cabeza. Sin embargo, ¡ganó su primera carrera con Yamaha!

Jonathan Rea vincula su cambio con la esperanza de poder volver a luchar por el título mundial y en igualdad de condiciones con Álvaro Bautista (Ducati). "Por supuesto que hay áreas en las que tenemos que mejorar, pero sé que el equipo está trabajando duro. Estoy ilusionado con nuestra competitividad al inicio de la próxima temporada", dijo el piloto de 36 años durante su visita al salón de la moto EICMA. "Soy optimista y creo que podemos aspirar al podio desde la primera carrera. Estamos trabajando en ello. Si no creyera que soy capaz de ganar, no habría cambiado de ambiente. Creo firmemente en las capacidades de Yamaha".

A pesar de los éxitos de Rea con Kawasaki, tiene un difícil legado en Yamaha. Toprak Razgatlioglu no sólo era muy popular en el equipo, sino que ganó 37 carreras, además de un campeonato del mundo, y proporcionó un gran cine con carreras espectaculares y paradas legendarias. Al norirlandés sólo le preocupa el último punto. "¿Intentaré alguna vez un stoppie como él? Nadie debería intentarlo", se ríe Rea. "No quiero que me comparen con él: parecería un principiante comparado con él".