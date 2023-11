Jonathan Rea (Yamaha) ne veut pas avoir l'air d'un amateur

Avec le passage de Toprak Razgatlioglu chez BMW et de Jonathan Rea chez Yamaha, le championnat du monde Superbike 2024 est attendu avec impatience. Alors que le Nord-Irlandais est attendu compétitif dès le début de la saison avec la R1, l'incertitude règne encore pour le Turc avec la M1000RR - ce n'est que lundi que le pilote de 27 ans montera pour la première fois sur la Superbike du constructeur bavarois.

Mais on se souvient que lorsque Razgatlioglu est passé chez Yamaha en 2020, la R1 n'était pas non plus une moto qui se plaçait constamment en tête. Il a néanmoins remporté sa première course avec Yamaha !

Jonathan Rea associe son changement à l'espoir de pouvoir à nouveau se battre pour le titre de champion du monde et à égalité avec Álvaro Bautista (Ducati). "Bien sûr, il y a des domaines dans lesquels nous devons nous améliorer, mais je sais que l'équipe travaille dur. Je suis impatient de voir notre compétitivité au début de la prochaine saison", a déclaré le pilote de 36 ans lors de sa visite au salon de la moto EICMA. "Je suis optimiste et je pense que nous pouvons viser le podium dès la première course. C'est ce à quoi nous travaillons. Si je ne croyais pas être capable de gagner, je n'aurais pas changé d'environnement. Je crois fermement aux capacités de Yamaha".

Malgré les succès de Rea avec Kawasaki, il hérite d'un lourd héritage chez Yamaha. Toprak Razgatlioglu n'était pas seulement extrêmement populaire au sein de l'équipe, il a également remporté 37 courses en plus d'un championnat du monde et a fait du grand cinéma avec des courses spectaculaires et des arrêts légendaires. Seul le dernier point préoccupe l'Irlandais du Nord. "Est-ce que je tenterai un jour un stoppie comme lui ? Personne ne devrait essayer", a déclaré Rea en riant. "Je ne veux pas être comparé à lui - par rapport à lui, j'aurais l'air d'un débutant".