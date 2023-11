Jonathan Rea (Yamaha) non vuole fare la figura del dilettante

Dopo i due test Yamaha a Jerez, Jonathan Rea è ottimista per l'apertura della stagione 2024 del Campionato Mondiale Superbike. Tuttavia, c'è una cosa che il campione del mondo dei record non imiterebbe mai del suo predecessore Toprak Razgatlioglu.

Con il passaggio di Toprak Razgatlioglu alla BMW e di Jonathan Rea alla Yamaha, il campionato mondiale Superbike 2024 è molto atteso. Mentre il nordirlandese con la R1 dovrebbe essere competitivo fin dall'inizio della stagione, c'è ancora incertezza intorno al pilota turco con la M1000RR: il 27enne salirà per la prima volta sulla Superbike della casa bavarese solo lunedì.

Ma ricordiamo che quando Razgatlioglu passò alla Yamaha nel 2020, la R1 non era la moto che guidava costantemente davanti. Ciononostante, ha vinto la sua prima gara con la Yamaha!

Jonathan Rea lega il suo passaggio alla speranza di poter lottare di nuovo per il titolo mondiale a pari merito con Álvaro Bautista (Ducati). "Naturalmente ci sono aree in cui dobbiamo migliorare, ma so che la squadra sta lavorando duramente. Sono entusiasta della nostra competitività all'inizio della prossima stagione", ha dichiarato il 36enne durante la sua visita al Salone EICMA. "Sono ottimista e credo che possiamo puntare al podio fin dalla prima gara. Stiamo lavorando su questo. Se non credessi di essere in grado di vincere, non avrei cambiato ambiente. Credo fermamente nelle capacità della Yamaha".

Nonostante i successi di Rea con la Kawasaki, ha un'eredità difficile alla Yamaha. Toprak Razgatlioglu non solo era estremamente popolare nel team, ma ha anche vinto 37 gare oltre a un campionato del mondo e ha regalato un grande cinema con gare spettacolari e soste leggendarie. Il nordirlandese è preoccupato solo per l'ultimo punto. "Proverò mai a fare una stoppata come lui? Nessuno dovrebbe provarci", ha detto ridendo Rea. "Non voglio essere paragonato a lui: al suo confronto sembrerei un principiante".