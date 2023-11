Jonathan Rea (Yamaha) não quer parecer um amador

Depois de dois testes da Yamaha em Jerez, Jonathan Rea está otimista quanto à abertura da temporada de 2024 do Campeonato do Mundo de Superbike. No entanto, há uma coisa que o campeão mundial recordista nunca imitaria o seu antecessor Toprak Razgatlioglu.

Com Toprak Razgatlioglu a mudar para a BMW e Jonathan Rea para a Yamaha, o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 é aguardado com grande expetativa. Enquanto se espera que o irlandês do norte com a R1 seja competitivo desde o início da temporada, ainda há incerteza em torno do piloto turco com a M1000RR - o jovem de 27 anos só entrará na Superbike do fabricante bávaro pela primeira vez na segunda-feira.

Mas lembramos: quando Razgatlioglu mudou para a Yamaha em 2020, a R1 não era a moto que andava consistentemente na frente. No entanto, ele venceu sua primeira corrida com a Yamaha!

Jonathan Rea associa a sua mudança à esperança de poder lutar pelo título mundial novamente e em igualdade de condições com Álvaro Bautista (Ducati). "Claro que há áreas em que temos de melhorar, mas sei que a equipa está a trabalhar arduamente. Estou entusiasmado com a nossa competitividade no início da próxima época", disse o piloto de 36 anos durante a sua visita ao salão de motos EICMA. "Estou otimista e acredito que podemos apontar para o pódio desde a primeira corrida. Estamos a trabalhar para isso. Se eu não acreditasse que era capaz de ganhar, não teria mudado o meu ambiente. Acredito firmemente nas capacidades da Yamaha."

Apesar dos sucessos de Rea com a Kawasaki, ele tem um legado difícil na Yamaha. Toprak Razgatlioglu não só era extremamente popular na equipa, como também venceu 37 corridas, para além de um campeonato do mundo, e proporcionou um grande cinema com corridas espectaculares e paragens lendárias. O irlandês do norte só está preocupado com o último ponto. "Será que alguma vez vou tentar fazer um stoppie como ele? Ninguém devia tentar", riu-se Rea. "Não quero ser comparado com ele - pareceria um principiante comparado com ele."