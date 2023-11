Marc VDS Ducati : Comment l'équipe sera organisée en 2024

Nous verrons six pilotes au guidon d'une Ducati V4R dans le championnat du monde Superbike 2024, une nouvelle expérience pour Sam Lowes et l'équipe Marc VDS. SPEEDWEEK.com s'est entretenu avec la directrice de l'équipe, Marina Rossi.

Cinq équipes feront confiance aux motos de Borgo Panigale la saison prochaine et aligneront six pilotes au total : Aruba.it se présente avec le champion du monde Alvaro Bautista et le champion Supersport Nicolo Bulega, Barni continue avec Danilo Petrucci, Motocorsa mise sur Michael Rinaldi et Go Eleven a fait sortir Andrea Iannone de sa retraite forcée. L'équipe Marc VDS, avec le pilote de longue date du championnat du monde Moto2 et ancien champion du monde Supersport Sam Lowes, vient s'ajouter à la liste. Pour l'équipe basée en Belgique, il s'agira déjà du cinquième championnat auquel elle participe après le MotoGP, le Moto2, le Moto3 et le MotoE.

Comme la saison MotoGP 2023 ne s'est achevée que le week-end dernier à Valence, Sam Lowes ayant terminé le championnat Moto2 à la douzième place, l'Anglais ne fera ses débuts sur Ducati qu'en décembre. Les 4 et 5, son équipe effectuera des tests à Jerez. Il poursuivra ensuite avec des tests fin janvier à Jerez et Portimao, avant le dernier test de pré-saison à Phillip Island les 19 et 20 février. La saison débutera le week-end suivant sur le même circuit.

"Pour le premier test, nous n'aurons pas notre moto ni notre semi-remorque, nous serons là avec le team d'essai Ducati", a expliqué à SPEEDWEEK.com la directrice de l'équipe Marc VDS et épouse de Lowes, Marina Rossi. "Pour Sam, ce sera la première fois de sa vie sur une Superbike. Nous devons nous assurer qu'il reste calme. Il sera super rapide avec cette moto, mais il ne connaît pas certains circuits. Notre moto sera construite par Ducati jusqu'à fin décembre, nous recevrons la nouvelle semi-remorque en mars".

L'équipe Superbike de Marc VDS sera hébergée dans l'atelier de l'équipe Moto2 en Belgique, Lowes aura comme chef d'équipe l'expérimenté Giovanni Crupi, qui travaillait jusqu'à présent comme technicien en chef pour l'équipe de test Ducati.

En ce qui concerne le budget, Marina Rossi garde le silence. "Nous essayons de ne pas gaspiller d'argent", sourit l'Italienne. "Nous ferons les choses à la manière typique de VDS, nous veillerons à la bonne qualité et nous verrons aussi à ce que les gens se sentent bien. Le confort est important, nous veillons toujours à ce que notre hôtel soit le plus proche possible du circuit. Le groupe de management en SBK sera le même qu'en Moto2, je ne sais pas encore combien de courses de Superbike j'assisterai. La première année, nous voulons apprendre et ne nous fixons donc pas d'objectifs".

En tant qu'épouse du pilote Sam Lowes, la directrice de l'équipe Rossi ne voit pas de conflit d'intérêts. "Le stress est le même. Ce que nous voulons, c'est être performants, qu'il s'agisse de mon mari ou non. Notre groupe de gestion est composé de plusieurs personnes, par exemple, je laisse les négociations salariales à d'autres".