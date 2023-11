Marc VDS Ducati: como será a organização da equipa em 2024

Vamos ver seis pilotos numa Ducati V4R no Campeonato do Mundo de Superbike de 2024, uma nova experiência para Sam Lowes e para a Equipa Marc VDS. O SPEEDWEEK.com falou com a Directora da Equipa, Marina Rossi.

Cinco equipas vão contar com motos de Borgo Panigale na próxima temporada e terão um total de seis pilotos na grelha: a Aruba.it vai alinhar com o Campeão do Mundo Alvaro Bautista e o Campeão de Supersport Nicolo Bulega, a Barni vai continuar com Danilo Petrucci, a Motocorsa vai contar com Michael Rinaldi e a Go Eleven tirou Andrea Iannone da reforma forçada. A equipa Marc VDS com o piloto de longa data do Campeonato do Mundo de Moto2 e antigo Campeão do Mundo de Supersport, Sam Lowes, é uma nova adição. Depois do MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE, este será o quinto campeonato em que a equipa sediada na Bélgica irá participar.

Uma vez que a época de MotoGP de 2023 só terminou no fim de semana passado em Valência, com Sam Lowes a terminar o Campeonato do Mundo de Moto2 em décimo segundo lugar, o inglês só fará a sua estreia na Ducati em dezembro. A sua equipa vai testar em Jerez nos dias 4 e 5. Continuará depois com testes no final de janeiro em Jerez e Portimão, antes do último teste de pré-temporada em Phillip Island a 19/20 de fevereiro. A época começa no fim de semana seguinte no mesmo circuito.

"Para o primeiro teste não vamos ter a nossa moto nem o nosso atrelado, vamos estar lá com a equipa de testes da Ducati," disse Marina Rossi, Directora da Equipa Marc VDS e esposa de Lowes, ao SPEEDWEEK.com. "Para o Sam, será a primeira vez na vida dele numa Superbike. Temos de garantir que ele se mantém calmo. Ele vai ser super-rápido com esta mota, mas não conhece algumas das pistas. A nossa moto será construída pela Ducati até ao final de dezembro e receberemos o novo atrelado em março."

A equipa Marc VDS Superbike vai ficar instalada na oficina da equipa de Moto2 na Bélgica e Lowes vai ter como chefe de equipa o experiente Giovanni Crupi, que já trabalhou como chefe técnico da equipa de testes da Ducati.

Marina Rossi está a manter o silêncio sobre o orçamento. "Tentamos não desperdiçar dinheiro", sorriu a italiana. "Vamos fazê-lo à maneira típica da VDS, certificarmo-nos de que é de boa qualidade e também de que as pessoas estão confortáveis. O conforto é importante, certificamo-nos sempre de que o nosso hotel está o mais próximo possível da pista de corrida. O grupo de gestão em SBK será o mesmo que em Moto2, ainda não sei a quantas corridas de Superbike irei assistir. Queremos aprender no primeiro ano, por isso não estamos a definir quaisquer objectivos."

A Directora de Equipa Rossi não vê qualquer conflito de interesses por ser mulher do piloto Sam Lowes. "O stress é o mesmo. O que nós queremos é ter um bom desempenho - quer se trate do meu marido ou não. O nosso grupo de gestão é composto por várias pessoas, por exemplo, deixo as negociações salariais para os outros."