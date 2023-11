Jonathan Rea à propos de Toprak : "Talentueux comme peu d'autres".

Avec six championnats du monde et 119 victoires, Jonathan Rea est le pilote de Superbike le plus titré et le restera encore de nombreuses années. Toprak Razgatlioglu est l'un des rares pilotes actuels à pouvoir atteindre un tel niveau, notamment en raison de son âge.

Déjà lorsque le Turc courait en 2016 dans la catégorie Superstock 1000, Rea a vu en lui un grand talent et l'a encouragé - à l'époque, ils couraient tous les deux pour Kawasaki. "Honnêtement, c'est le pilote le plus doué que j'ai vu dans le paddock Superbike depuis longtemps. Il ne faisait aucun doute qu'il allait gagner le championnat du monde", a déclaré le Nord-Irlandais. "Comme je conduisais également une Kawasaki, je pouvais comprendre à quel point il pilotait bien cette moto. Toprak a réussi à apprendre sans faire de nombreuses et terribles chutes. Il a réussi à rester en bonne santé pendant ses années de débutant".

Razgatlioglu a infligé à Rea sa première défaite alors qu'il était encore pilote privé Kawasaki, en reléguant le pilote, aujourd'hui âgé de 36 ans, à la deuxième place de la première course et de la course Superpole à Magny-Cours en 2019 - depuis la 16e place sur la grille de départ, soit dit en passant ! "En raison de son niveau dans la catégorie Superstock, je m'attendais même à ce qu'il gagne plus tôt", a déclaré le recordman du monde. "On pouvait déjà voir avant cela à quel point son niveau était déjà élevé".

Lorsque Razgatlioglu est passé chez Yamaha en 2020, il était un adversaire à la hauteur de Rea. Au cours d'une saison 2021 passionnante, le pilote de 27 ans a été couronné champion du monde. Tous deux avaient remporté 13 victoires et neuf deuxièmes places. Rea a même obtenu une troisième place de plus sur le podium, mais a tout de même marqué 13 points de moins.

En 2024, Rea succédera à Razgatlioglu, parti chez BMW, dans l'équipe d'usine Yamaha.