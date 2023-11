Jonathan Rea su Toprak: "Talento come pochi altri".

Con sei campionati mondiali e 119 vittorie, Jonathan Rea è il pilota di Superbike di maggior successo e lo sarà ancora per molti anni. Toprak Razgatlioglu è uno dei pochi piloti attuali che può ottenere altrettanto grazie alla sua età.

Anche quando il turco correva ancora nella categoria Superstock 1000 nel 2016, Rea lo considerava un grande talento e lo sosteneva - all'epoca entrambi correvano per la Kawasaki. "Ad essere onesti, è il pilota più talentuoso che ho visto nel paddock della Superbike da molto tempo. Non c'erano dubbi che avrebbe vinto il campionato del mondo", ha detto il nordirlandese. "Poiché anch'io ho guidato una Kawasaki, ho potuto capire quanto bene guidasse quella moto. Toprak è riuscito a imparare senza incorrere in troppe cadute. È riuscito a rimanere in salute nei suoi anni da esordiente".

Razgatlioglu ha inflitto a Rea la prima sconfitta come privato Kawasaki, quando ha relegato l'ormai 36enne al secondo posto nella prima gara e nella Superpole di Magny-Cours nel 2019, partendo dalla 16ª posizione in griglia! "Visto il suo livello nella classe Superstock, mi aspettavo che vincesse anche prima", ha detto il campione del mondo dei record. "Era già chiaro in anticipo quanto fosse alto il suo livello".

Quando Razgatlioglu è passato alla Yamaha nel 2020, è stato un avversario alla pari per Rea. Il 27enne è stato incoronato campione del mondo in un'emozionante stagione 2021. Entrambi hanno ottenuto 13 vittorie e nove secondi posti. Rea ha conquistato anche un terzo posto in più sul podio, ma ha comunque ottenuto 13 punti in meno.

Nel campionato mondiale Superbike 2024, Rea succederà a Razgatlioglu, passato alla BMW, nel team Yamaha.