Jonathan Rea sobre Toprak: "Talentoso como poucos"



por Kay Hettich - Automatic translation from German

Gold & Goose

A lenda das Superbike, Jonathan Rea, reconheceu desde cedo o talento de Toprak Razgatlioglu e previu que ele se tornaria campeão do mundo. No Campeonato do Mundo de Superbike de 2024, o irlandês do norte vai suceder-lhe na equipa de trabalho da Yamaha.

