A Jonathan Rea (36) le gustaría volver atrás en el tiempo

A sus 36 años, Jonathan Rea sigue pilotando al más alto nivel y está motivado hasta la extenuación. El norirlandés incluso cambió a Yamaha tras nueve años con Kawasaki para mantener sus opciones de ganar y revalidar el título en el otoño de su carrera.

El padre de familia debutó en Superbike en 2009, en la final de Portimão, cuando ya se había coronado campeón del mundo de Supersport. Entre 2010 y 2014, corrió para el equipo holandés de Honda Ten Kate y logró 15 victorias. Con Kawasaki, Rea ganó la increíble cifra de seis títulos mundiales y otras 104 victorias entre 2015 y 2023.

Pero Rea también conoció el lado oscuro de las carreras: Las caídas y las lesiones. Con la experiencia de hoy, probablemente se habría ahorrado muchas de ellas.

"Hay tanto que aprender como joven piloto", dice Rea. "Si te subes pronto a una superbike, como hice yo, te puede dar un gran impulso. Sin embargo, tienes que sacrificar los primeros años como años de aprendizaje. Quieres demasiado, pero no debes ir más allá de tus capacidades".

El piloto de Yamaha sufrió su peor lesión al principio de su carrera deportiva en las series Supersport británicas en 2004: una fractura abierta de fémur que sólo se curó tras cuatro operaciones.

"Lo más importante es intentar no lesionarse. Si pudiera hablar con mi yo de 19 años, le diría que mantuviera la calma", sonríe Rea. "Hay que tener mucha suerte para seguir teniendo oportunidades como yo. Porque me he caído muchas veces y he aprendido lecciones de ello. También he costado mucho dinero a mis equipos, lo cual es amargo".