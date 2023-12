Jonathan Rea (36 ans) aimerait remonter le temps

En tant que jeune pilote de course, on est souvent trop impétueux, le champion du monde de Superbike Jonathan Rea le sait par expérience. "J'ai eu de la chance", reconnaît le pilote Yamaha.

À 36 ans, Jonathan Rea continue de piloter au plus haut niveau et reste motivé jusqu'au bout des ongles. Afin de conserver ses chances de victoire et de titre à l'automne de sa carrière, le Nord-Irlandais est même passé chez Yamaha après neuf ans passés chez Kawasaki.

Ce père de famille a fait ses débuts en Superbike en 2009 lors de la finale de Portimão, car il était déjà assuré d'être champion du monde Supersport. Entre 2010 et 2014, il a piloté pour l'équipe néerlandaise Honda Ten Kate et a remporté 15 victoires. Avec Kawasaki, Rea a remporté entre 2015 et 2023 un nombre incroyable de six titres de champion du monde et 104 autres victoires.

Mais Rea a aussi appris à connaître le côté obscur de la course : Chutes et blessures. Avec l'expérience d'aujourd'hui, certaines lui auraient sans doute été épargnées.

"En tant que jeune pilote, il y a tant à apprendre", sait Rea. "Si vous montez très tôt sur une Superbike comme je l'ai fait, cela peut vraiment vous donner un coup de pouce. Cependant, il faut sacrifier les premières années comme années d'apprentissage. On veut trop en faire, mais il ne faut pas aller au-delà de ses possibilités".

Le pilote Yamaha a subi sa pire blessure au début de sa carrière de pilote de course dans la série britannique Supersport en 2004 - une fracture ouverte du fémur qui n'a guéri qu'après quatre opérations.

"Le plus important est d'essayer de ne pas se blesser. Si je pouvais parler à mon moi de 19 ans, je lui dirais de rester cool", a déclaré Rea en souriant. "Il faut être très chanceux pour continuer à avoir des opportunités comme les miennes. Car j'ai souvent chuté et j'en ai tiré des leçons. Cela m'a aussi coûté cher à mes équipes, c'est amer".