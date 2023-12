Jonathan Rea (36) vorrebbe tornare indietro nel tempo

Quando si è giovani piloti, spesso si affrontano le cose con troppa fretta, come il campione del mondo record di superbike Jonathan Rea sa per esperienza personale. "Sono stato fortunato", si rende conto il pilota della Yamaha.

All'età di 36 anni, Jonathan Rea continua a correre ai massimi livelli ed è motivato fino alla punta dei piedi. Il nordirlandese è addirittura passato alla Yamaha dopo nove anni con la Kawasaki per mantenere le sue possibilità di vincere e conservare il titolo nell'autunno della sua carriera.

Il padre di famiglia ha debuttato in Superbike nel 2009, in occasione della finale di Portimão, quando era già stato incoronato campione del mondo Supersport. Tra il 2010 e il 2014 ha corso per il team olandese Honda Ten Kate e ha ottenuto 15 vittorie. Con la Kawasaki, Rea ha conquistato ben sei titoli mondiali e altre 104 vittorie tra il 2015 e il 2023.

Ma Rea ha anche imparato a conoscere il lato oscuro delle corse: gli incidenti e gli infortuni. Con l'esperienza di oggi, probabilmente gliene sarebbero stati risparmiati molti.

"C'è molto da imparare per un giovane pilota", dice Rea. "Se si sale presto su una superbike, come è successo a me, si può avere una marcia in più. Tuttavia, bisogna sacrificare i primi anni come anni di apprendimento. Si vuole troppo, ma non si deve andare oltre le proprie capacità".

Il pilota della Yamaha ha subito il suo peggior infortunio all'inizio della sua carriera nella Supersport britannica nel 2004: una frattura aperta del femore che è guarita solo dopo quattro operazioni.

"La cosa più importante è cercare di non subire infortuni. Se potessi parlare con me stesso a 19 anni, gli direi di stare tranquillo", ha sorriso Rea. "Devi essere molto fortunato per continuare ad avere opportunità come quelle che ho avuto io. Perché sono caduto spesso e ho imparato la lezione. Ho anche fatto perdere un sacco di soldi alle mie squadre, e questo mi amareggia".