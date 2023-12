Jonathan Rea (36) gostaria de voltar atrás no tempo

Quando se é um jovem piloto, é frequente fazer as coisas de forma demasiado impetuosa, como o recordista mundial de superbikes Jonathan Rea sabe por experiência própria. "Tive sorte", reconhece o piloto da Yamaha.

por Kay Hettich - Automatic translation from German

Aos 36 anos de idade, Jonathan Rea continua a correr ao mais alto nível e está motivado até às pontas dos pés. O irlandês do norte mudou mesmo para a Yamaha depois de nove anos na Kawasaki, de modo a manter as suas hipóteses de ganhar e manter o título no outono da sua carreira.

O homem de família estreou-se nas Superbike em 2009, na final de Portimão, quando já era Campeão do Mundo de Supersport. Entre 2010 e 2014, correu pela equipa holandesa Honda Ten Kate e alcançou 15 vitórias. Com a Kawasaki, Rea conquistou uns incríveis seis títulos de campeão do mundo e mais 104 vitórias entre 2015 e 2023.

Mas Rea também aprendeu sobre o lado negro das corridas: Os acidentes e as lesões. Com a experiência de hoje, provavelmente teria sido poupado a muitos deles.

"Há tanto para aprender quando se é um jovem piloto", diz Rea. "Se entrarmos numa superbike cedo, como eu fiz, isso pode dar-nos um grande impulso. No entanto, temos de sacrificar os primeiros anos como anos de aprendizagem. Queres demasiado, mas não deves ir além das tuas capacidades."

O piloto da Yamaha sofreu a sua pior lesão no início da sua carreira na série British Supersport em 2004 - uma fratura exposta do fémur que só sarou após quatro operações.

"O mais importante é tentar não sofrer lesões. Se eu pudesse falar com o meu eu de 19 anos, dir-lhe-ia para se manter calmo", sorriu Rea. "É preciso ter muita sorte para continuar a ter oportunidades como eu tive. Porque tive muitos acidentes e aprendi lições com eles. Também custei muito dinheiro às minhas equipas, o que é amargo."