Anthony West (42 ans) : désormais coach d'équitation pour tout le monde

Pour un homme de 42 ans, Anthony West est encore en bonne forme. Cette année, il participe au championnat australien de Superbike et occupe actuellement la 13e place - la finale de la saison aura lieu le week-end prochain à 'The Bend'.

L'ancien pilote de GP n'est toujours pas fatigué de la course. Durant les mois d'été, West participera à la série Superbike de Nouvelle-Zélande. Il fera ses débuts dans le cadre des Suzuki International Series les 9 et 10 décembre à Manfeild.

"Ce sera une nouvelle expérience pour moi, car ce sera la première fois que je me rendrai en Nouvelle-Zélande. J'ai couru dans plus de 30 pays à travers le monde, mais jamais dans le pays le plus proche de l'Australie, alors j'ai vraiment hâte", a déclaré l'Australien, qui concourra avec son équipe 'Addicted to Track Racing'.

West se consacre intensivement à une activité d'entraîneur de riding pour tout le monde dans sa Rider-Academy du même nom. Dans des groupes de trois pilotes seulement, il entraîne ses protégés, du flat track bike au superbike. West est modeste : Pour ses services, ce touche-à-tout demande l'équivalent de 300 euros.