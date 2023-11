Anthony West (42): ora allenatore di equitazione per tutti

Anthony West è ancora in forma per essere un 42enne. Quest'anno, il cavallo di battaglia sta disputando il Campionato australiano Superbike ed è attualmente al 13° posto - il finale di stagione si svolgerà il prossimo fine settimana a "The Bend".

L'ex pilota di GP non è ancora stanco di correre. Durante i mesi estivi, West parteciperà alla serie Superbike neozelandese. Debutterà nella Suzuki International Series il 9 e 10 dicembre a Manfeild.

"Sarà un'esperienza nuova per me, perché sarà la mia prima volta in Nuova Zelanda. Ho corso in oltre 30 Paesi del mondo, ma mai nel Paese più vicino all'Australia, quindi non vedo l'ora", ha dichiarato l'australiano, che gareggerà con il suo team "Addicted to Track Racing".

West si dedica intensamente al suo lavoro di allenatore di equitazione per tutti i partecipanti alla sua omonima Rider Academy. In gruppi di soli tre piloti, allena i suoi protetti dalle moto da pista alle superbike. West è modesto: L'esperto di tutti i mestieri si fa pagare l'equivalente di 300 euro per i suoi servizi.