Anthony West (42): Agora um treinador de equitação para todos

Anthony West ainda está em boa forma para um homem de 42 anos. Este ano, o cavalo de guerra está a disputar o Campeonato Australiano de Superbike e está atualmente em 13º lugar - o final da época tem lugar no próximo fim de semana em "The Bend".

O antigo piloto de GP ainda não está cansado das corridas. Durante os meses de verão, West vai disputar a série Superbike da Nova Zelândia. Vai fazer a sua estreia na Suzuki International Series a 9/10 de dezembro em Manfeild.

"Esta será uma nova experiência para mim, pois será a minha primeira vez na Nova Zelândia. Já corri em mais de 30 países em todo o mundo, mas nunca no país mais próximo da Austrália, por isso estou muito ansioso", disse o australiano, que vai competir com a sua equipa "Addicted to Track Racing".

West dedica-se intensamente ao seu trabalho como treinador de equitação para todos na sua Rider Academy com o mesmo nome. Em grupos de apenas três pilotos, treina os seus protegidos desde as bicicletas de pista plana até às superbikes. West é modesto: O "pau para toda a obra" cobra o equivalente a 300 euros pelos seus serviços.