Álvaro Bautista : pourquoi Phillip Island était si important

Dans le championnat du monde Superbike 2023, Álvaro Bautista a remporté autant de courses en une saison qu'aucun pilote avant lui. Avec le recul, le pilote Ducati affirme que son triomphe lors de la première course à Phillip Island a été le plus important.

Avec 27 victoires, Álvaro Bautista a établi un record dans le championnat du monde Superbike 2023. Et ce serait un record même si l'on excluait ses sept victoires en courses de sprint.

Avec un total de 59 victoires, l'Espagnol est déjà le meilleur pilote Ducati de l'histoire de la catégorie supérieure du championnat du monde proche de la série, mais en termes de titres mondiaux, Carl Fogarty (4) et Troy Bayliss (3) ont encore une longueur d'avance sur lui.

Cette année, le pilote de 39 ans a commencé à remporter le championnat du monde de Superbike par une série de victoires inégalée. Sur les 16 premières courses, il en a remporté 15. Cette série parfaite a été empêchée par une chute lors de la course de Superpole sur le circuit de Mandalika.

"Le début de la saison a été incroyable. Gagner 15 courses sur 16, c'était vraiment très impressionnant. J'avais du mal à y croire moi-même", a déclaré Bautista à WorldSBK en revenant sur la saison passée. "Nous avions les références de l'année précédente, nous avons donc commencé chaque week-end avec une assez bonne base. À partir de là, nous avons pu améliorer nos performances dans toutes les courses, sur tous les circuits et dans toutes les conditions. C'était bien de gagner autant de courses, mais parfois, quand on gagne beaucoup de courses, on peut avoir un sentiment de détente, et ce n'est pas très bon".

Bizarrement, le pilote Ducati ne considère pas les duels épiques contre Toprak Razgatlioglu à Portimão ou Jerez comme la course la plus importante de la saison, mais plutôt le début de la saison à Phillip Island.

"Il a commencé à pleuvoir avant la course", s'est souvenu le père de famille. "Je pense que beaucoup de gens pensaient que j'étais trop rapide sur le sec, mais que dans des conditions humides, ils avaient une chance. Pour moi, gagner cette course était vraiment important et un signal fort - montrer que j'étais là, que je ne me souciais pas des conditions ou de la situation. Je suis ici pour gagner".