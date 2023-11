Álvaro Bautista: perché Phillip Island è stata così importante

Álvaro Bautista ha stabilito un record con 27 vittorie nel Campionato mondiale Superbike 2023. E sarebbe ancora un record anche se si escludessero le sue sette vittorie nelle gare sprint.

Con un totale di 59 vittorie, lo spagnolo è già il miglior pilota Ducati nella storia della massima categoria del campionato mondiale di produzione, ma Carl Fogarty (4) e Troy Bayliss (3) sono ancora leggermente davanti a lui in termini di titoli mondiali.

Il 39enne ha iniziato il campionato mondiale Superbike di quest'anno con una striscia vincente senza pari. Ha vinto 15 delle prime 16 gare, con una caduta nella gara di Superpole al Mandalika Circuit che ha impedito la serie perfetta.

"L'inizio della stagione è stato incredibile. Vincere 15 gare su 16 è stato davvero impressionante. Non riuscivo a crederci", ha dichiarato Bautista al WorldSBK, ripensando alla stagione passata. "Avevamo i riferimenti dell'anno precedente, quindi abbiamo iniziato ogni weekend con una buona base. Da lì siamo riusciti a migliorare le nostre prestazioni in tutte le gare, su tutte le piste e in tutte le condizioni. È stato bello vincere così tante gare, ma a volte quando si vincono molte gare ci si può rilassare e questo non va bene".

Stranamente, il pilota della Ducati non descrive gli epici duelli contro Toprak Razgatlioglu a Portimão o a Jerez come la gara più importante della stagione, ma piuttosto l'apertura della stagione a Phillip Island.

"Ha iniziato a piovere prima della gara", ha ricordato il padre di famiglia. "Credo che molti pensassero che fossi troppo veloce sull'asciutto, ma che in condizioni di bagnato avrebbero avuto una possibilità. Per me, vincere quella gara è stato davvero importante e un segnale forte, per dimostrare che ci sono, che non mi importa delle condizioni o della situazione. Sono qui per vincere".