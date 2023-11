Álvaro Bautista: Porque é que Phillip Island foi tão importante

No Campeonato do Mundo de Superbike de 2023, Álvaro Bautista venceu mais corridas numa temporada do que qualquer outro piloto antes dele. Olhando para trás, o piloto da Ducati diz que o seu triunfo na primeira corrida em Phillip Island foi o mais importante.

Álvaro Bautista estabeleceu um recorde com 27 vitórias no Campeonato do Mundo de Superbike de 2023. E continuaria a ser um recorde mesmo se excluirmos as suas sete vitórias em corridas de sprint.

Com um total de 59 vitórias, o espanhol já é o melhor piloto da Ducati na história da categoria principal do campeonato mundial de produção, mas Carl Fogarty (4) e Troy Bayliss (3) ainda estão um pouco à sua frente em termos de títulos do campeonato mundial.

O piloto de 39 anos começou o Campeonato do Mundo de Superbike deste ano com uma série de vitórias inigualável. Venceu 15 das primeiras 16 corridas, com uma queda na corrida de Superpole no Circuito de Mandalika a impedir a série perfeita.

"O início da época foi incrível. Ganhar 15 das 16 corridas foi realmente impressionante. Eu próprio mal podia acreditar", disse Bautista no WorldSBK, olhando para a época passada. "Tínhamos as referências do ano anterior, por isso começámos cada fim de semana com uma base muito boa. A partir daí, conseguimos melhorar o nosso desempenho em todas as corridas, em todas as pistas e em todas as condições. Foi bom ganhar tantas corridas, mas por vezes quando se ganha muitas corridas, podemos ficar relaxados e isso não é muito bom."

Estranhamente, o piloto da Ducati não descreve os duelos épicos contra Toprak Razgatlioglu em Portimão ou Jerez como a corrida mais importante da época, mas sim a abertura da época em Phillip Island.

"Começou a chover antes da corrida", recordou o homem de família. "Penso que muitas pessoas pensaram que eu era demasiado rápido no seco, mas em condições de chuva teriam uma hipótese. Para mim, ganhar aquela corrida foi muito importante e um sinal forte - para mostrar que estou lá, que não me importo com as condições ou a situação. Estou aqui para ganhar".