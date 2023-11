Etapes et records - les chiffres du championnat du monde SBK 2023

Grâce à sa troisième place lors de la deuxième course à Imola, Jonathan Rea est devenu le premier pilote à marquer 6000 points ou plus en Championnat du monde Superbike. A la fin de la saison, il avait un total de 6172,5 points à son actif. Le Nord-Irlandais est également le seul à avoir obtenu plus de 5000 points. Troy Corser occupe la deuxième place de cette statistique avec 4021,5 points.

Chez les constructeurs, Ducati est tout aussi solitaire en tête. À Assen, Álvaro Bautista a remporté la 400e victoire en SBK de la marque italienne lors de la deuxième course. A la fin de la saison, il y en avait 420 au total, aucun autre constructeur n'ayant réussi à atteindre la barre des 300 ou même des 200. Le deuxième de cette statistique est Kawasaki avec 178 victoires.

Depuis la course 1 à Imola, Toprak Razgatlioglu fait partie d'un petit groupe d'élite qui a obtenu plus de 100 podiums. C'est Rea qui a obtenu le plus de résultats dans le top 3 (263), suivi de Corser (130) et de Noriyuki Haga (116). Razgatlioglu entame la nouvelle saison avec 115 podiums. Tom Sykes (114) et Carl Fogarty (109) complètent la liste.

Álvaro Bautista a terminé le championnat du monde Superbike 2023 avec sa 59e victoire en carrière, toutes remportées avec Ducati. Il a ainsi gagné plus de courses pour Ducati que quiconque, y compris dans le paddock du MotoGP.

La saison dernière, l'Espagnol a également établi le record de victoires en une seule saison. 27 victoires et 31 podiums signifient que le pilote de 39 ans n'est pas monté sur le podium en tant que vainqueur à quatre reprises seulement.

Tout comme Bautista avec ses 27 victoires, Razgatlioglu a établi un nouveau record de deuxième place en une seule saison, à savoir 20. Le Turc a également remporté sept victoires et six troisièmes places. Au total, il est donc monté sur le podium de 33 des 36 courses - une performance incroyable !

En tant que pilote de réserve pour le pilote BMW Michael van der Mark, blessé, Leon Haslam a établi un record à Imola. Entre la 15e place de la première course et son premier classement dans les points en championnat du monde Superbike, le plus grand laps de temps est de 19 ans, 11 mois et 18 jours. L'Anglais a marqué son premier point en championnat du monde en tant que pilote invité lors de la deuxième course à Brands Hatch en 2003 - 10e place.

2023 a été la première saison du championnat du monde de Superbike au cours de laquelle les 16 premiers sur la grille de départ se sont retrouvés à deux reprises à une seconde près. L'écart était de 0,946 seconde à Assen et de 0,974 seconde à Portimão.

Le record négatif de chutes dans le championnat du monde Superbike 2023 a été établi par Alex Lowes, qui s'est retrouvé 15 fois sur le nez.

Un délai incompressible de 14 ans, un mois et huit jours sépare la première et la dernière victoire de Jonathan Rea. Le Nord-Irlandais a triomphé pour la première fois sur Honda à Misano en 2009 (course 2), la dernière fois à Most en 2023 (course 1). Il s'agit bien sûr d'un record.

Douze ans après John Hopkins à Silverstone en 2011, un Américain, Garrett Gerloff, a de nouveau signé la pole position du championnat du monde Superbike à Magny-Cours en 2023.

Avec ses deux podiums lors du dernier jour de course de l'année 2023 à Jerez, Dominique Aegerter est devenu le premier Suisse à monter sur le podium du championnat du monde de Superbike.