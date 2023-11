Pietre miliari e record: i numeri del Campionato del Mondo SBK 2023

Con il terzo posto nella seconda gara di Imola, Jonathan Rea è diventato il primo pilota a totalizzare 6000 punti o più nel Campionato Mondiale Superbike. Alla fine della stagione, aveva un totale di 6172,5 punti. Il nordirlandese è anche l'unico pilota ad aver totalizzato più di 5000 punti. Troy Corser segue al secondo posto in questa statistica con 4021,5 punti.

Anche la Ducati è solitaria al vertice tra i costruttori. Ad Assen, Álvaro Bautista ha conquistato la 400a vittoria in SBK per gli italiani nella seconda gara. Alla fine della stagione, il totale era di 420, e nessun altro costruttore è ancora riuscito a raggiungere le 300 o addirittura le 200 vittorie. Al secondo posto in questa statistica c'è la Kawasaki con 178 vittorie.

Da Gara 1 a Imola, Toprak Razgatlioglu fa parte di un piccolo gruppo d'élite che ha ottenuto più di 100 podi. Rea (263) ha ottenuto il maggior numero di primi tre posti, seguito da Corser (130) e Noriyuki Haga (116). Razgatlioglu inizia la nuova stagione con 115 podi. Tom Sykes (114) e Carl Fogarty (109) completano l'elenco.

Álvaro Bautista ha concluso il Campionato mondiale Superbike 2023 con la sua 59a vittoria in carriera, tutte con la Ducati. Ciò significa che ha vinto più gare per Ducati di chiunque altro, anche nel paddock della MotoGP.

Lo spagnolo ha anche stabilito il record di vittorie in una stagione la scorsa stagione. 27 vittorie e 31 podi significano che il 39enne ha mancato il podio solo quattro volte.

Come Bautista con le sue 27 vittorie, anche Razgatlioglu ha stabilito un nuovo record di secondi posti in una singola stagione, ovvero 20. Il pilota turco ha inoltre ottenuto sette vittorie e sei terzi posti. In totale, è salito sul podio in 33 gare su 36: un risultato incredibile!

Leon Haslam ha stabilito un record a Imola come sostituto dell'infortunato pilota BMW Michael van der Mark. Tra il 15° posto della prima gara e il suo primo piazzamento a punti nel Campionato Mondiale Superbike c'è un arco di tempo enorme: 19 anni, 11 mesi e 18 giorni. L'inglese ha ottenuto il suo primo punto nel campionato mondiale come ospite nella seconda gara a Brands Hatch nel 2003 - 10° posto.

Il 2023 è stata la prima stagione del campionato mondiale Superbike in cui i primi 16 della griglia di partenza si sono trovati a meno di un secondo l'uno dall'altro per due volte. Il distacco è stato di 0,946 secondi ad Assen e di 0,974 secondi a Portimão.

Il record negativo di cadute nel Campionato mondiale Superbike 2023 è stato stabilito da Alex Lowes, che è caduto 15 volte.

Ben 14 anni, un mese e otto giorni separano la prima e l'ultima vittoria di Jonathan Rea. Il nordirlandese ha trionfato per la prima volta su una Honda a Misano nel 2009 (Gara 2) e l'ultima a Most nel 2023 (Gara 1). Si tratta ovviamente di un record.

Dodici anni dopo John Hopkins a Silverstone nel 2011, lo statunitense Garrett Gerloff ha conquistato nuovamente la pole position nel Campionato mondiale Superbike a Magny-Cours 2023.

Con i suoi due podi nell'ultima giornata di gare del 2023 a Jerez, Dominique Aegerter è diventato il primo pilota svizzero a salire sul podio del Campionato mondiale Superbike.