Marcos e recordes - os números do Campeonato do Mundo de SBK de 2023

A nova temporada começou com o primeiro teste de inverno, mas o Campeonato do Mundo de Superbike de 2023 ainda está a reverberar um pouco. Alguns marcos incríveis foram alcançados e recordes foram estabelecidos.

Com o seu terceiro lugar na segunda corrida em Imola, Jonathan Rea tornou-se o primeiro piloto a marcar 6000 pontos ou mais no Campeonato do Mundo de Superbike. No final da época, tinha um total de 6172,5 pontos no seu nome. O irlandês do norte é também o único piloto a ter marcado mais de 5000 pontos. Troy Corser segue em segundo lugar nesta estatística com 4021,5 pontos.

A Ducati está igualmente solitária no topo entre os fabricantes. Em Assen, Álvaro Bautista conquistou a 400ª vitória SBK para os italianos na segunda corrida. No final da temporada, o total era de 420, e nenhum outro fabricante conseguiu ainda alcançar a marca de 300 ou mesmo 200. Em segundo lugar nesta estatística está a Kawasaki com 178 vitórias.

Desde a Corrida 1 em Imola, Toprak Razgatlioglu faz parte de um pequeno grupo de elite que alcançou mais de 100 subidas ao pódio. Rea (263) alcançou o maior número de resultados nos três primeiros lugares, seguido de Corser (130) e Noriyuki Haga (116). Razgatlioglu começa a nova época com 115 pódios. Tom Sykes (114) e Carl Fogarty (109) completam a lista.

Álvaro Bautista terminou o Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023 com a 59ª vitória da carreira, todas elas com a Ducati. Isso significa que ele ganhou mais corridas para a Ducati do que qualquer outra pessoa, inclusive no paddock de MotoGP.

O espanhol também estabeleceu o recorde de vitórias numa época na época passada. 27 vitórias e 31 subidas ao pódio significam que o piloto de 39 anos só não conseguiu terminar no pódio quatro vezes.

Tal como Bautista, com as suas 27 vitórias, Razgatlioglu também estabeleceu um novo recorde de segundos lugares numa só época, 20. O piloto turco também conseguiu sete vitórias e seis terceiros lugares. No total, terminou no pódio em 33 das 36 corridas - um feito incrível!

Leon Haslam estabeleceu um recorde em Imola como piloto substituto do lesionado piloto da BMW Michael van der Mark. Entre o 15º lugar na primeira corrida e os seus primeiros pontos no Campeonato do Mundo de Superbike está o maior intervalo de tempo de 19 anos, 11 meses e 18 dias. O inglês marcou o seu primeiro ponto no Campeonato do Mundo como piloto convidado na segunda corrida em Brands Hatch em 2003 - 10º lugar.

2023 foi a primeira época do Campeonato do Mundo de Superbike em que os 16 primeiros da grelha ficaram a menos de um segundo um do outro por duas vezes. A diferença foi de 0,946 segundos em Assen e 0,974 segundos em Portimão.

O recorde negativo de quedas no Campeonato do Mundo de Superbike de 2023 foi estabelecido por Alex Lowes, que caiu 15 vezes.

A incrível diferença de 14 anos, um mês e oito dias entre a primeira e a última vitória de Jonathan Rea. O irlandês do norte triunfou pela primeira vez com uma Honda em Misano em 2009 (Corrida 2) e pela última vez em Most em 2023 (Corrida 1). É claro que se trata de um recorde.

Doze anos depois de John Hopkins em Silverstone, em 2011, Garrett Gerloff, dos EUA, voltou a conquistar a pole position no Campeonato do Mundo de Superbike em Magny-Cours 2023.

Com os seus dois lugares no pódio no último dia de corrida de 2023 em Jerez, Dominique Aegerter tornou-se o primeiro piloto suíço a subir ao pódio no Campeonato do Mundo de Superbike.