Alex contra Sam Lowes: los hermanos se convierten en rivales en 2024

La temporada 2024 será inusual para Alex y Sam Lowes. Hasta ahora, los gemelos se han apoyado mutuamente en los fines de semana de carreras del Campeonato del Mundo de Superbike y Moto2, pero a partir de ahora los hermanos serán rivales. Sus caminos podrían haberse cruzado en el mundial de producción ya en 2014, después de que Sam ganara el mundial de Supersport en 2013 y Alex quisiera pasarse al mundial como campeón del BSB.

Sin embargo, Sam decidió pasarse entonces al paddock de MotoGP, donde celebró diez victorias en Moto2 y 26 podios. "Todavía recuerdo nuestras conversaciones en 2013, cuando [Sam] hablaba del Mundial de Superbike o de Moto2. Ganarías más como piloto oficial de SBK, pero él estaba seguro de que podría lograr victorias en GP", comenta Alex. "Y consiguió mucho más que una. Estoy orgulloso de él y fue un placer compartir estos grandes momentos con él".

Aunque ambos resten importancia al duelo fraternal que se avecina, seguirán teniendo un conflicto interno en el duelo directo. "Si estamos en la pista al mismo tiempo y nos observamos mutuamente, podré decirle lo que puede hacer mejor y él podrá decírmelo a mí; ambos podremos beneficiarnos de ello", dijo Alex en una entrevista concedida a Bikesportnews. "Pero intentaré tratar a todos los rivales por igual. Si se presenta la oportunidad de adelantarle, desde luego no lo intentaré con menos constancia, sino con más. No pretendo que termine por delante de mí".

El piloto de fábrica de Kawasaki continúa: "De vez en cuando me envía vídeos en los que me muestra que está delante. Será una gran motivación para mí que no pueda ponerme de los nervios cuando me gane. Llevamos motos diferentes y estaremos luchando. Lo espero con impaciencia porque, a nivel personal, en los medios de comunicación se tratará de ver quién es más rápido de los dos. Somos competitivos en todo lo que hacemos. Así que viajaré con él a todas las carreras y pasaré más tiempo con él. Creo que será un año agradable y si lo disfruta, será mucho mejor".