Alex contre Sam Lowes : les frères deviennent des adversaires en 2024

Pour Alex et Sam Lowes, la saison 2024 sera inhabituelle. En effet, jusqu'à présent, les jumeaux se soutenaient mutuellement lors des week-ends de course du championnat du monde de Superbike et de Moto2, désormais, les frères seront adversaires. En 2014 déjà, leurs chemins auraient pu se croiser dans le championnat du monde proche de la série, après que Sam ait remporté le championnat du monde Supersport 2013 et qu'Alex ait voulu passer au championnat du monde en tant que champion de la BSB.

Mais à l'époque, Sam avait choisi de rejoindre le paddock du MotoGP, où il a remporté dix victoires en Moto2 et signé 26 podiums. "Je me souviens encore très bien de nos discussions en 2013, quand [Sam] parlait du championnat du monde Superbike ou de la Moto2. On gagnerait mieux sa vie en tant que pilote d'usine SBK, mais il était sûr de pouvoir remporter des victoires en GP", a raconté Alex. "Et il en a réalisé bien plus qu'une seule. Je suis fier de lui et cela a été un plaisir de partager ces beaux moments avec lui".

Même si tous deux minimisent le duel fratricide à venir, ils auront tout de même un conflit interne lors de leur confrontation directe. "Si nous sommes sur la piste en même temps et que nous nous observons, je peux lui dire ce qu'il peut faire de mieux et lui peut me dire ce qu'il peut faire de mieux - nous pouvons en profiter tous les deux", a déclaré Alex lors d'un entretien avec Bikesportnews. "Mais je vais essayer de traiter chaque adversaire de la même manière. Si l'occasion de le dépasser se présente, je garantis que je n'essaierai pas moins systématiquement, mais plutôt plus. Je n'ai pas l'intention qu'il franchisse la ligne d'arrivée avant moi".

Le pilote d'usine Kawasaki poursuit : "Sporadiquement, il m'envoie des vidéos dans lesquelles il me montre qu'il est devant. Ce sera une grande motivation pour moi qu'il ne puisse pas m'embêter avec ça s'il me bat. Nous roulons sur des motos différentes et nous allons nous battre. J'attends cela avec impatience parce qu'au niveau personnel, dans les médias, il s'agira de savoir qui est le plus rapide de nous deux. Dans tout ce que nous faisons, nous sommes compétitifs. Je vais donc voyager avec lui à chaque course et passer plus de temps avec lui. Je pense que ce sera une année agréable, et si on en profite, ce sera d'autant mieux".