Alex contro Sam Lowes: i fratelli diventano rivali nel 2024

La stagione 2024 sarà insolita per Alex e Sam Lowes. Finora i due gemelli si sono sostenuti a vicenda nei weekend di gara del campionato mondiale Superbike e della Moto2, ma d'ora in poi saranno rivali. Le loro strade si sarebbero potute incrociare nel campionato mondiale di serie già nel 2014, dopo che Sam aveva vinto il campionato mondiale Supersport nel 2013 e Alex voleva passare al campionato mondiale come campione BSB.

Tuttavia, Sam decise allora di passare al paddock della MotoGP, dove ha festeggiato dieci vittorie in Moto2 e 26 podi. "Ricordo ancora le nostre conversazioni nel 2013, quando [Sam] parlava del Campionato del Mondo Superbike o della Moto2. Avrebbe guadagnato di più come pilota factory SBK, ma era sicuro di poter ottenere vittorie nei GP", ha detto Alex. "E ha ottenuto molto di più di una sola vittoria. Sono orgoglioso di lui ed è stato un piacere condividere con lui questi grandi momenti".

Anche se entrambi minimizzano l'imminente duello fraterno, avranno comunque un conflitto interiore nel duello diretto. "Se siamo in pista nello stesso momento e ci osserviamo a vicenda, posso dirgli cosa può fare meglio e lui può dirlo a me - possiamo trarne entrambi vantaggio", ha detto Alex in un'intervista a Bikesportnews. "Ma cercherò di trattare ogni avversario allo stesso modo. Se si presenterà l'opportunità di superarlo, non cercherò di fare meno strada, ma piuttosto di farne di più. Non voglio che finisca davanti a me".

Il pilota della Kawasaki continua: "Ogni tanto mi manda dei video in cui mi mostra che è davanti. Sarà una grande motivazione per me il fatto che non possa darmi sui nervi quando mi batte. Abbiamo moto diverse e ci confronteremo. Non vedo l'ora, perché a livello personale, nei media, si parlerà di chi è il più veloce tra noi due. Siamo competitivi in tutto ciò che facciamo. Quindi viaggerò con lui a ogni gara e passerò più tempo con lui. Credo che sarà un anno divertente e se ci si diverte, sarà ancora meglio".