Alex contra Sam Lowes: irmãos tornam-se rivais em 2024

O dia em que o piloto da Kawasaki Alex Lowes vai encontrar o seu irmão Sam na MarcVDS Ducati no Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 está a aproximar-se. O duelo entre os gémeos vai dar um tempero extra à nova temporada.

A época de 2024 será invulgar para Alex e Sam Lowes. Até agora, os gémeos apoiaram-se mutuamente nos fins-de-semana de corrida do Campeonato do Mundo de Superbike e de Moto2, mas a partir de agora os irmãos serão rivais. Os seus caminhos poderiam ter-se cruzado no campeonato do mundo de produção já em 2014, depois de Sam ter vencido o Campeonato do Mundo de Supersport em 2013 e Alex ter querido mudar para o campeonato do mundo como campeão de BSB.

No entanto, Sam decidiu mudar para o paddock de MotoGP nessa altura, onde celebrou dez vitórias em Moto2 e 26 subidas ao pódio. "Ainda me lembro das nossas conversas em 2013, quando [Sam] estava a falar sobre o Campeonato do Mundo de Superbike ou Moto2. Ganhar-se-ia mais como piloto de SBK de fábrica, mas ele tinha a certeza de que poderia alcançar vitórias de GP", disse Alex. "E ele conseguiu muito mais do que apenas uma. Estou orgulhoso dele e foi um prazer partilhar estes grandes momentos com ele."

Mesmo que ambos minimizem o próximo duelo entre irmãos, ainda terão um conflito interno no duelo direto. "Se estivermos na pista ao mesmo tempo e nos observarmos um ao outro, posso dizer-lhe o que pode fazer melhor e ele pode dizer-me a mim - ambos podemos beneficiar com isso", disse Alex numa entrevista à Bikesportnews. "Mas vou tentar tratar todos os adversários da mesma forma. Se surgir a oportunidade de o ultrapassar, não vou tentar de forma menos consistente, mas sim mais. Não tenciono que ele termine à minha frente".

O piloto da Kawasaki Works continua: "De vez em quando, ele envia-me vídeos em que me mostra que está na frente. Será uma grande motivação para mim o facto de ele não me conseguir enervar quando me bate. Temos motas diferentes e vamos lutar entre nós. Estou ansioso por isso, porque a nível pessoal, nos meios de comunicação social, vai ser uma questão de saber quem é o mais rápido de nós os dois. Somos competitivos em tudo o que fazemos. Por isso, vou viajar com ele para todas as corridas e passar mais tempo com ele. Penso que vai ser um ano agradável e, se nos divertirmos, será ainda melhor".