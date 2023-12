Le point commun entre Álvaro Bautista et Doug Polen

L'histoire du championnat du monde de Superbike a débuté à Donington Park en 1988 et l'Américain Fred Merkel a été son premier champion du monde. Le pilote Honda s'est également imposé l'année suivante, devenant ainsi le premier double champion du monde de ce championnat proche de la série.

Au cours de la première décennie du championnat du monde de Superbike, plusieurs pilotes ont pu fêter deux titres consécutifs. Ce que Merkel a réussi avec Honda, Doug Polen l'a fait en 1991/1992 pour Ducati ainsi que Carl Fogarty en 1994/1995, également sur Ducati. Le charismatique Anglais a remporté deux autres championnats du monde consécutifs en 1998/1999.

Entre 2000 et 2014, le championnat du monde Superbike était plus varié. Il y a certes eu plusieurs champions du monde avec Colin Edwards (2000/2002), Troy Bayliss (2001/2006/2008), James Toseland (2004/2007), Troy Corser (1996/2005) et Max Biaggi (2010/2012), mais ils n'ont jamais pu remporter leurs titres consécutivement.

Mais une nouvelle ère a commencé en 2015 avec le passage de Jonathan Rea chez Kawasaki. Le Nord-Irlandais est devenu le premier champion du monde de série à remporter plus de deux titres. Avec six championnats du monde jusqu'en 2020, Rea est entré dans l'histoire.

Une histoire qu'Álvaro Bautista n'atteindra sans doute plus vu son âge. Mais l'Espagnol a mis fin à onze ans de disette pour Ducati en remportant son premier titre en 2022 et a ajouté un deuxième titre cette année. Si le pilote de 39 ans remporte à nouveau le championnat du monde en 2024, il ne sera que le deuxième triple champion du monde de série après Rea en 36 ans d'histoire du championnat du monde Superbike.