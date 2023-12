O que Álvaro Bautista tem em comum com Doug Poland

Álvaro Bautista conquistou o seu segundo título consecutivo no Campeonato do Mundo de Superbike de 2023. O piloto da Ducati é um dos poucos pilotos que defendeu com sucesso o seu título.

A história do Campeonato do Mundo de Superbike começou em Donington Park em 1988 e o norte-americano Fred Merkel foi o seu primeiro campeão mundial. O piloto da Honda também venceu no ano seguinte, tornando-se o primeiro bicampeão mundial do campeonato de produção.

Na primeira década do Campeonato do Mundo de Superbike, foram vários os pilotos que conseguiram celebrar dois títulos consecutivos. O que Merkel conseguiu com a Honda foi alcançado por Doug Polen em 1991/1992 pela Ducati e por Carl Fogarty em 1994/1995, também com a Ducati. O carismático inglês ganhou mais dois campeonatos do mundo em sucessão direta em 1998/1999.

Entre 2000 e 2014, o Campeonato do Mundo de Superbike foi mais variado. Apesar de ter havido vários campeões mundiais em Colin Edwards (2000/2002), Troy Bayliss (2001/2006/2008), James Toseland (2004/2007), Troy Corser (1996/2005) e Max Biaggi (2010/2012), eles nunca foram capazes de ganhar títulos consecutivos.

No entanto, uma nova era começou em 2015 com a mudança de Jonathan Rea para a Kawasaki. O norte-irlandês foi o primeiro campeão mundial da série a conquistar mais de dois títulos. Rea fez história com seis campeonatos do mundo até 2020.

Uma história que Álvaro Bautista dificilmente conseguirá alcançar, dada a sua idade. No entanto, o espanhol terminou uma seca de onze anos para a Ducati com a sua primeira vitória em 2022 e acrescentou o seu segundo título este ano. Se o piloto de 39 anos voltar a vencer o campeonato do mundo em 2024, será apenas o segundo campeão mundial da série tripla, depois de Rea, nos 36 anos de história do Campeonato do Mundo de Superbike.