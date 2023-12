Toprak Razgatlioglu : "L'offre MotoGP est arrivée trop tard

Toprak Razgatlioglu est l'un des rares pilotes de Superbike dont on parle aussi dans le paddock du MotoGP. Ce jeune homme de 27 ans est un talent d'exception et un combattant courageux sur sa moto. Ses arrêts sont légendaires - souvent copiés, jamais égalés. Et en dehors de la piste, le Turc, toujours courtois, gagne de plus en plus le cœur des fans, par exemple par des gestes comme cette année à Donington Park, lorsqu'il a offert sa coupe à un jeune fan.

Après avoir remporté le championnat du monde Superbike en 2021, Razgatlioglu a obtenu de Yamaha la possibilité de tester la moto MotoGP. Mais les deux essais effectués en Aragón et à Jerez ne l'ont pas convaincu. De toute façon, Razgatlioglu n'aurait envisagé de passer dans la catégorie reine qu'avec une équipe d'usine et une telle offre n'existait pas. Le 22 mai, Toprak a signé avec BMW. "J'avais besoin d'un nouveau défi", a-t-il expliqué pour justifier sa décision.

Alors qu'il assistait au GP du Qatar - où il soutenait son compatriote Deniz Öncü - l'homme aux 39 victoires en Superbike a révélé au journaliste de motogp.com-TV Jack Appleyard qu'il avait tout de même reçu une offre de MotoGP par la suite. "J'ai été approché par une équipe MotoGP, mais je suis maintenant lié à l'équipe d'usine BMW Superbike pour deux ans, jusqu'à fin 2025. Ensuite, nous pourrons parler de contrats MotoGP", a déclaré Razgatlioglu.

On peut le supposer : Cette équipe était Repsol Honda, qui cherchait désespérément un remplaçant à Marc Márquez, qui a fait défection, et qui n'a présenté un successeur, Luca Marini, que le 27 novembre.