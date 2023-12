Toprak Razgatlioglu: l'offerta della MotoGP è arrivata troppo tardi

Toprak Razgatlioglu è uno dei pochi piloti di Superbike di cui si parla anche nel paddock della MotoGP. Il 27enne è un talento eccezionale e un coraggioso combattente in moto. Le sue stoppate sono leggendarie: spesso copiate, mai eguagliate. E lontano dalla pista, il turco, sempre educato, sta conquistando sempre più il cuore dei fan, ad esempio con gesti come quello di quest'anno a Donington Park , quando ha regalato a un giovane fan il suo trofeo.

Dopo aver vinto il Campionato mondiale Superbike 2021, Razgatlioglu ha avuto l'opportunità di testare la MotoGP da parte della Yamaha. Ma i due test di Aragón e Jerez non lo hanno convinto. In ogni caso, Razgatlioglu avrebbe preso in considerazione solo un passaggio alla classe regina con un team ufficiale e non c'è stata alcuna offerta in tal senso. Toprak ha firmato con la BMW il 22 maggio. "Avevo bisogno di una nuova sfida", ha spiegato la sua decisione.

Mentre assisteva al GP del Qatar - dove faceva il tifo per il suo connazionale Deniz Öncü - il 39 volte vincitore della Superbike ha rivelato in un'intervista con il giornalista di motogp.com TV Jack Appleyard di aver ricevuto un'offerta per la MotoGP. "Sono stato contattato da un team di MotoGP, ma ora sono legato al BMW Superbike works team per due anni, fino alla fine del 2025. Dopodiché potremo parlare di contratti con la MotoGP", ha detto Razgatlioglu.

Si può supporre che: Questa squadra era Repsol Honda, che era alla disperata ricerca di un sostituto per il rinnegato Marc Márquez e ha presentato un successore in Luca Marini solo il 27 novembre.