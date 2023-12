Toprak Razgatlioglu: A oferta do MotoGP chegou demasiado tarde

Toprak Razgatlioglu descartou uma mudança para o MotoGP e assinou com a BMW para o Campeonato Mundial de Superbike de 2024. Só nessa altura é que o campeão do mundo de 2021 recebeu uma proposta quase irresistível.

por Kay Hettich - Automatic translation from German

Toprak Razgatlioglu é um dos poucos pilotos de Superbike que também é falado no paddock de MotoGP. O jovem de 27 anos é um talento excecional e um lutador corajoso na mota. As suas paragens são lendárias - muitas vezes copiadas, nunca igualadas. E longe da pista de corrida, o sempre educado turco está a conquistar cada vez mais os corações dos fãs, por exemplo, com gestos como o que fez em Donington Park este ano , quando deu o seu troféu a um jovem fã.

Depois de vencer o Campeonato do Mundo de Superbikes de 2021, a Yamaha deu a Razgatlioglu a oportunidade de testar a moto de MotoGP. Mas os dois testes em Aragão e Jerez não o convenceram. Em qualquer caso, Razgatlioglu só teria considerado uma mudança para a classe rainha com uma equipa de trabalho e não houve tal oferta. Toprak assinou com a BMW em 22 de maio. "Precisava de um novo desafio", explicou a sua decisão.

Enquanto assistia ao GP do Qatar - onde estava a apoiar o seu compatriota Deniz Öncü - o 39 vezes vencedor de Superbike revelou numa entrevista com o repórter de TV do motogp.com, Jack Appleyard, que mais tarde recebeu uma oferta de MotoGP. "Fui abordado por uma equipa de MotoGP, mas estou agora ligado à equipa de trabalho da BMW Superbike por dois anos, até ao final de 2025. Depois disso, podemos falar sobre contratos de MotoGP", disse Razgatlioglu.

Podemos assumir isso: Esta equipa era a Repsol Honda, que procurava desesperadamente um substituto para o renegado Marc Márquez e só apresentou um sucessor em Luca Marini a 27 de novembro.