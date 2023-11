Philipp Öttl: El nuevo capítulo comienza a mediados de diciembre

Philipp Öttl (Superbike) y Lucas Mahias (Supersport) formarán el equipo GMT94 Yamaha en 2024. El francés tuvo su primera salida en MotorLand Aragón esta semana, "por lo que sé, fue un día de pista normal organizado por Bike Promotion", dijo Öttl. "Se trataba de ver si todo iba bien para Mahias. No fue un test real, así que no estoy celoso".

Öttl tendrá que ser paciente hasta el primer test con la versión de carreras de la Yamaha: Rodará en Jerez el 24/25 de enero y en Portimao el 29/30 de enero. A continuación, el equipo volará a Australia, donde todos los pilotos de SBK realizarán un test en el Circuito del Gran Premio de Phillip Island los días 19 y 20 de febrero, antes de que se inaugure allí la temporada 2024 el fin de semana siguiente.

"Recibiré una moto de entrenamiento de Yamaha a finales de la semana que viene, y harán lo mismo con los otros pilotos de Yamaha", dijo Philipp a SPEEDWEEK.com. "Está preparada según las normas de entrenamiento para el Campeonato del Mundo de Superbikes. Espero que me lo dejen más tiempo que durante el invierno, porque me gustaría ver Cremona y Balaton con esta moto. Tenemos descansos relativamente largos, estaría bien poder tenerla todo el año. Dependiendo del tiempo, viajaré a España a mediados de diciembre o principios de enero como muy tarde".

Se considera que la Yamaha es muy fácil de usar, como confirmó Jonathan Rea tras su cambio y nueve años sobre una Kawasaki. "Espero sentirme como en casa", dijo Öttl. "Algunas personas ya me han dicho que no es la moto más difícil. Pero encontrar el último medio segundo siempre es difícil, independientemente de la moto que lleves. La Ducati es un buen conjunto, pero eso también se aplica a la Yamaha. Tenemos que encontrar una buena base juntos como equipo y luego trabajaremos todo lo posible en los detalles. Si tenemos buen tiempo durante los tests invernales, entonces podremos llegar a Australia y estar preparados".

El bávaro tuvo un buen comienzo de la temporada 2023 con 11º, 6º y 5º puestos, así que ¿cuáles son sus expectativas para el inicio de la temporada en Phillip Island a finales de febrero? "Acabar entre los 10 primeros será difícil para nosotros", cree Öttl. "Por otro lado, me establecí entre los 10 primeros al final de esta temporada. Pero ahora estoy en una moto diferente, tenemos que trabajar bien y mantener la calma. En cuanto me acostumbre a la moto, ya veremos. Hasta entonces no se puede planificar nada. Me gusta la pista de Australia con la Superbike - espero que también con la Yamaha".