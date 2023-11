Philipp Öttl : un nouveau chapitre commence à la mi-décembre

Après deux années passées au sein du team Ducati Go Eleven, Philipp Öttl a rejoint le GMT94 et disputera le championnat du monde Superbike 2024 sur une Yamaha R1. Sa moto d'entraînement sera bientôt prête, puis il partira pour l'Espagne.

Philipp Öttl (Superbike) et Lucas Mahias (Supersport) formeront le team GMT94 Yamaha en 2024. Le Français a fait sa première sortie cette semaine au MotorLand Aragon, "pour autant que je sache, c'était un track-day normal de Bike Promotion", a raconté Öttl. "Il s'agissait de voir si tout allait bien pour Mahias. Ce n'était pas un vrai test, je ne suis pas jaloux pour autant".

Öttl devra encore patienter un peu jusqu'au premier test avec la version de course de la Yamaha : Les 24 et 25 janvier, il roulera à Jerez, les 29 et 30 janvier à Portimao. Le matériel s'envolera ensuite pour l'Australie, où tous les pilotes SBK effectueront des essais les 19 et 20 février sur le circuit Grand Prix de Phillip Island, avant que la saison 2024 ne s'y ouvre le week-end suivant.

"À la fin de la semaine prochaine, je recevrai une moto d'entraînement de Yamaha, ils font la même chose pour les autres pilotes Yamaha", a expliqué Philipp à SPEEDWEEK.com. "Elle est préparée sur la base des règles d'entraînement du championnat du monde Superbike. J'espère qu'ils me laisseront plus de temps que pendant l'hiver, car j'aimerais bien aller voir Crémone et Balaton avec cette moto. Nous avons des pauses relativement longues, ce serait bien que je puisse la garder toute l'année. Selon la météo, j'irai en Espagne mi-décembre, au plus tard début janvier".

La Yamaha est réputée très facile à utiliser, comme l'a confirmé Jonathan Rea après sa reconversion et avant neuf ans sur une Kawasaki. "J'espère que je me sentirai tout de suite chez moi", a raconté Öttl. "Certains m'ont déjà dit que ce n'était pas la moto la plus difficile. Mais trouver la dernière demi-seconde est toujours difficile, quelle que soit la moto. La Ducati est un bon package, mais c'est aussi le cas de la Yamaha. Nous devons trouver une bonne base ensemble en tant qu'équipe, ensuite nous travaillerons autant que possible sur les détails. Si nous avons une bonne météo pendant les tests hivernaux, nous pourrons arriver en Australie et être prêts".

En 2023, le Bavarois a commencé la saison en force en se classant 11e, 6e et 5e. De quoi se croit-il capable pour le coup d'envoi à Phillip Island fin février ? "Se classer dans le top 10 sera difficile pour nous", pense Öttl. "D'un autre côté, je me suis établi dans le top 10 à la fin de cette saison. Mais maintenant, je suis sur une autre moto - nous devons bien travailler et rester calmes. Dès que je me serai habitué à la moto, nous verrons. Il n'est pas possible de faire des plans à long terme. J'aime le circuit d'Australie avec la Superbike - j'espère aussi avec la Yamaha".