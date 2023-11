Philipp Öttl: Il nuovo capitolo inizia a metà dicembre

Dopo due anni con il Ducati Team Go Eleven, Philipp Öttl è passato a GMT94 e parteciperà al Campionato Mondiale Superbike 2024 in sella a una Yamaha R1. La sua moto da allenamento sarà pronta a breve, poi partirà per la Spagna.

Philipp Öttl (Superbike) e Lucas Mahias (Supersport) formeranno il team GMT94 Yamaha nel 2024. Il francese ha fatto la sua prima uscita al MotorLand Aragon questa settimana, "per quanto ne so, era un normale track day organizzato da Bike Promotion", ha detto Öttl. "Si trattava di verificare se tutto era a posto per Mahias. Non era un vero e proprio test, quindi non sono geloso".

Öttl dovrà pazientare fino al primo test con la versione da corsa della Yamaha: Correrà a Jerez il 24/25 gennaio e a Portimao il 29/30 gennaio. L'attrezzatura verrà poi trasportata in Australia, dove tutti i piloti SBK proveranno sul circuito del Gran Premio di Phillip Island il 19/20 febbraio, prima che la stagione 2024 si apra il fine settimana successivo.

"Riceverò una moto da allenamento dalla Yamaha alla fine della prossima settimana, e loro faranno lo stesso con gli altri piloti Yamaha", ha detto Philipp a SPEEDWEEK.com. "Questa moto è preparata secondo le regole di allenamento per il Campionato Mondiale Superbike. Spero che mi lascino più tempo rispetto all'inverno, perché vorrei vedere Cremona e Balaton con questa moto. Abbiamo pause relativamente lunghe, sarebbe bello poterla tenere per tutto l'anno. A seconda del tempo, andrò in Spagna a metà dicembre o al massimo all'inizio di gennaio".

La Yamaha è considerata molto facile da usare, come ha confermato Jonathan Rea dopo il suo passaggio e nove anni su una Kawasaki. "Spero di sentirmi a casa", ha detto Öttl. "Alcune persone mi hanno già detto che questa non è la moto più difficile. Ma trovare l'ultimo mezzo secondo è sempre difficile, indipendentemente dalla moto che si guida. La Ducati è un buon pacchetto, ma questo vale anche per la Yamaha. Dobbiamo trovare una buona base come squadra e poi lavoreremo il più possibile sui dettagli. Se ci sarà bel tempo durante i test invernali, allora potremo arrivare in Australia pronti".

Il bavarese ha iniziato bene la stagione 2023 con un 11°, un 6° e un 5° posto, quindi quali sono le sue aspettative per l'apertura della stagione a Phillip Island a fine febbraio? "Finire nella top 10 sarà difficile per noi", ritiene Öttl. "D'altra parte, alla fine di questa stagione mi sono affermato tra i primi 10. Ma ora sono in una posizione diversa. Ma ora sono su una moto diversa: dobbiamo lavorare bene e rimanere calmi. Non appena mi abituerò alla moto, vedremo. Non si può pianificare nulla fino ad allora. La pista australiana mi piace con la Superbike e spero anche con la Yamaha".