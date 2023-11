Philipp Öttl: O novo capítulo começa em meados de dezembro

Após dois anos com a Ducati Team Go Eleven, Philipp Öttl mudou para a GMT94 e vai disputar o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 com uma Yamaha R1. A sua moto de treino estará pronta em breve e, em seguida, partirá para Espanha.

Philipp Öttl (Superbike) e Lucas Mahias (Supersport) vão formar a equipa GMT94 Yamaha em 2024. O francês teve a sua primeira saída no MotorLand Aragon esta semana. "Tanto quanto sei, foi um dia de pista normal organizado pela Bike Promotion", disse Öttl. "Tratava-se de saber se tudo estava bem para a Mahias. Não foi um teste a sério, por isso não estou com inveja."

Öttl vai ter de ser paciente até ao primeiro teste com a versão de corrida da Yamaha: Ele vai rodar em Jerez a 24/25 de janeiro e em Portimão a 29/30 de janeiro. O equipamento será depois transportado para a Austrália, onde todos os pilotos da SBK irão testar no Circuito do Grande Prémio de Phillip Island a 19/20 de fevereiro, antes do início da época de 2024 no fim de semana seguinte.

"Vou receber uma moto de treino da Yamaha no final da próxima semana e eles vão fazer o mesmo com os outros pilotos da Yamaha", disse Philipp ao SPEEDWEEK.com. "Esta está preparada de acordo com as regras de treino para o Campeonato do Mundo de Superbike. Espero que a deixem mais tempo para mim do que durante o inverno, porque gostaria de ver Cremona e Balaton com esta moto. Temos pausas relativamente longas, seria bom se a pudesse manter durante todo o ano. Dependendo do tempo, viajarei para Espanha em meados de dezembro ou, o mais tardar, no início de janeiro."

A Yamaha é considerada muito fácil de usar, como Jonathan Rea confirmou após a sua troca e nove anos numa Kawasaki. "Espero sentir-me em casa", disse Öttl. "Algumas pessoas já me disseram que esta não é a moto mais difícil. Mas encontrar o último meio segundo é sempre difícil - independentemente da mota que se pilota. A Ducati é um bom conjunto, mas isso também se aplica à Yamaha. Temos de encontrar uma boa base juntos como equipa e depois vamos trabalhar o mais possível nos detalhes. Se tivermos bom tempo durante os testes de inverno, então podemos chegar à Austrália e estar prontos."

O bávaro teve um forte início da época de 2023 com 11º, 6º e 5º lugares, por isso quais são as suas expectativas para a abertura da época em Phillip Island, no final de fevereiro? "Terminar entre os 10 primeiros será difícil para nós", acredita Öttl. "Por outro lado, estabeleci-me entre os 10 primeiros no final desta época. Mas agora estou com uma mota diferente - temos de trabalhar bem e manter a calma. Assim que me habituar à mota, logo veremos. Não se pode planear nada até lá. Gosto da pista na Austrália com a Superbike - espero que também com a Yamaha."