Toprak en BMW: Garrett Gerloff espera récords

El 4 de diciembre, Toprak Razgatlioglu se subirá por primera vez a la montura de la BMW M1000RR en Portimão y dará sus primeras vueltas con la moto bávara. El fichaje del Campeón del Mundo de 2021 es la última prueba de la determinación de BMW de triunfar en el Campeonato del Mundo de Superbike. También se está creando un equipo de pruebas, lo que debería garantizar un progreso más rápido.

En el ROKiT BMW, Razgatlioglu será compañero de equipo de Michael van der Mark, con quien ya compartió garaje en Yamaha en 2020. Las esperanzas son altas para el piloto turco, ya que ninguno de los cuatro pilotos de BMW se metió entre los 10 primeros en la clasificación general del Campeonato del Mundo de Superbike 2023, con Garrett Gerloff, del equipo alemán Bonovo action, ondeando la bandera blanca y azul en duodécima posición con 144 puntos.

"Es realmente genial lo comprometida que está BMW con el proyecto Superbike", dijo Gerloff, elogiando el compromiso continuo. "Sé que con Toprak y los pilotos que ya están involucrados, podemos llevar el programa muy lejos. Creo que va a ser un año emocionante para nosotros".

El tejano también tiene relación con Razgatlioglu por su paso por el equipo Yamaha Giansanti Racing y ha tenido acceso a sus datos. Hace sólo unos meses, Gerloff creía que el estilo de pilotaje extremo del piloto de 27 años no era adecuado para la M1000RR, pero desde entonces ha cambiado de opinión.

"Creo que le gustará la moto. Con los progresos que hemos hecho en la frenada, no creo que se sienta muy lejos de donde estaba", dijo Gerloff. "Francamente, no creo que tenga ningún problema. Creo que será igual de rápido o incluso más. Se familiarizará bien y me sorprendería que no marcara algún récord de vuelta en la segunda prueba".