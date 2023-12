Toprak chez BMW : Garrett Gerloff s'attend à des records

Le 4 décembre prochain, Toprak Razgatlioglu s'installera pour la première fois en selle de la BMW M1000RR à Portimão et effectuera ses premiers tours de roue avec la moto bavaroise. L'engagement du champion du monde 2021 est la dernière preuve de la détermination de BMW à réussir dans le championnat du monde Superbike. De plus, une équipe d'essai est en train d'être mise en place, ce qui devrait permettre de progresser plus rapidement.

Chez ROKiT BMW, Razgatlioglu sera le coéquipier de Michael van der Mark, avec qui il a déjà partagé le garage en 2020 chez Yamaha. De grands espoirs reposent sur le Turc, car aucun des quatre pilotes BMW n'a réussi à se hisser dans le top 10 du classement général du championnat du monde Superbike 2023. Douzième du championnat avec 144 points, Garrett Gerloff du team allemand Bonovo action a porté haut le drapeau blanc et bleu.

"C'est vraiment cool de voir à quel point BMW s'investit dans le projet Superbike", a déclaré Gerloff en faisant l'éloge de cet engagement continu. "Je sais qu'avec Toprak et les pilotes qui sont déjà là, nous pouvons faire avancer le programme d'un pas de géant. Je pense que ce sera une année passionnante pour nous".

Grâce à son passage dans l'équipe Yamaha Giansanti Racing, le Texan a lui aussi un lien avec Razgatlioglu et a pu consulter ses données. Si Gerloff pensait il y a quelques mois encore que le style de pilotage extrême du pilote de 27 ans n'était pas adapté à la M1000RR, il a depuis changé d'avis.

"Je pense que la moto va lui plaire. Avec les progrès que nous avons faits sur le freinage, je ne pense pas qu'il se sentira loin de là où il était", a déclaré Gerloff. "Franchement, je ne pense pas qu'il aura des problèmes. Je pense plutôt qu'il sera aussi rapide, voire probablement plus rapide. Il va bien s'adapter et je serais surpris qu'il n'établisse pas de records du tour lors du deuxième test".