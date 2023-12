Toprak alla BMW: Garrett Gerloff si aspetta dei record

Il 4 dicembre, Toprak Razgatlioglu salirà per la prima volta in sella alla BMW M1000RR a Portimão e percorrerà i suoi primi giri in sella alla moto bavarese. L'ingaggio del Campione del Mondo 2021 è l'ultima prova della determinazione di BMW ad avere successo nel Campionato Mondiale Superbike. È in fase di costituzione anche un team di collaudo, che dovrebbe garantire progressi più rapidi.

In ROKiT BMW, Razgatlioglu sarà compagno di squadra di Michael van der Mark, con cui ha già condiviso il garage della Yamaha nel 2020. Le speranze per il pilota turco sono alte, dato che nessuno dei quattro piloti BMW è entrato nella top 10 della classifica generale del Campionato Mondiale Superbike 2023, con Garrett Gerloff del team tedesco Bonovo action al dodicesimo posto con 144 punti.

"È davvero bello l'impegno di BMW nel progetto Superbike", ha detto Gerloff, elogiando il continuo impegno. "So che con Toprak e i piloti già coinvolti, possiamo portare il programma molto avanti. Credo che sarà un anno entusiasmante per noi".

Il texano ha anche un legame con Razgatlioglu grazie al periodo trascorso nel team Yamaha Giansanti Racing e ha avuto accesso ai suoi dati. Solo pochi mesi fa, Gerloff riteneva che lo stile di guida estremo del 27enne non fosse adatto alla M1000RR, ma da allora ha cambiato idea.

"Credo che la moto gli piacerà. Con i progressi che abbiamo fatto in frenata, non credo che si sentirà molto lontano da dove era prima", ha detto Gerloff. "Francamente, non credo che avrà problemi. Penso che sarà altrettanto veloce, se non addirittura più veloce. Prenderà confidenza e sarei sorpreso se non stabilisse qualche record sul giro nel secondo test".