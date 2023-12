Toprak na BMW: Garrett Gerloff espera recordes

No dia 4 de dezembro, Toprak Razgatlioglu vai sentar-se ao volante da BMW M1000RR pela primeira vez em Portimão e dar as suas primeiras voltas com a mota bávara. A contratação do Campeão do Mundo de 2021 é a mais recente prova da determinação da BMW em ter sucesso no Campeonato do Mundo de Superbike. Está também a ser criada uma equipa de testes, o que deverá garantir um progresso mais rápido.

Na ROKiT BMW, Razgatlioglu será companheiro de equipa de Michael van der Mark, com quem já partilhou a garagem da Yamaha em 2020. As esperanças são grandes para o piloto turco, já que nenhum dos quatro pilotos da BMW conseguiu entrar no top 10 da classificação geral do Campeonato Mundial de Superbike de 2023, com Garrett Gerloff, da equipa alemã Bonovo, a voar a bandeira branca e azul no décimo segundo lugar com 144 pontos.

"É muito legal como a BMW está comprometida com o projeto Superbike", disse Gerloff, elogiando o compromisso contínuo. "Sei que com Toprak e os pilotos que já estão envolvidos, podemos levar o programa muito longe. Acho que vai ser um ano emocionante para nós."

O texano também tem uma ligação com Razgatlioglu através do seu tempo com a equipa Yamaha Giansanti Racing e teve acesso aos seus dados. Há apenas alguns meses atrás, Gerloff acreditava que o estilo de pilotagem extremo do piloto de 27 anos não era adequado para a M1000RR, mas entretanto mudou de ideias.

"Acho que ele vai gostar da mota. Com os progressos que fizemos na travagem, penso que ele não se vai sentir muito longe de onde estava," disse Gerloff. "Francamente, não acho que ele vá ter problemas. Penso que será igualmente rápido ou provavelmente ainda mais rápido. Ele vai se familiarizar bem e eu ficaria surpreso se ele não estabelecesse nenhum recorde de volta no segundo teste."