Lecuona y Vierge: de Yakarta a la prueba de Portimão

No ha sido por el entusiasmo de la población local por lo que el Campeonato del Mundo de Superbikes ha venido a Indonesia por última vez este año. La razón son los elevados costes para el organizador local y los bajos ingresos. El ingreso medio mensual en Indonesia es inferior a 200 euros, lo que convierte una entrada de SBK por 20 euros en un artículo de lujo.

Sin embargo, Indonesia, con sus 268 millones de habitantes, sigue siendo un mercado importante para la industria. Invitados por el fabricante de lubricantes MOTUL, los pilotos oficiales de Honda del Campeonato del Mundo de Superbikes y MXGP viajaron a un evento en la capital, Yakarta, donde recibieron una entusiasta bienvenida. MOTUL es socio de Honda y patrocinador principal del campeonato del mundo de producción.

Iker Lecuona y Xavi Vierge, así como Tim Gajser y Rubén Fernández, no tuvieron miedo al contacto. Además de encuentros personales y sesiones de autógrafos, en el programa figuraba un paseo por la vibrante capital, acompañado por unos 700 indonesios y sus motos.

"Lo que más me gusta del Campeonato de Superbikes es el ambiente que se respira entre los aficionados y las muchas oportunidades de socializar con la gente, eso es exactamente lo que me gusta", dijo Lecuona. "Así que me lo pasé muy bien con Xavi, Rubén y Tim. Enhorabuena a MOTUL, han hecho un trabajo increíble acogiéndonos y permitiéndonos relajarnos. Ha sido un año muy ajetreado para mí, empezando por el Campeonato del Mundo de Superbikes, numerosos tests y las wildcards de MotoGP. He disfrutado cada momento, ya que las carreras son mi mayor pasión, pero también ha sido bastante agotador. Después de un último test en Portugal, estoy deseando tomarme unas merecidas vacaciones".

El dúo de Honda completará su segundo test con la CBR1000RR-R el lunes. Ese mismo día, Toprak Razgatlioglu debutará con BMW.