Lecuona et Vierge : de Jakarta au test de Portimão

L'enthousiasme pour les sports mécaniques est énorme en Indonésie, les pilotes d'usine Honda Iker Lecuona et Xavi Vierge l'ont une fois de plus ressenti. Pourtant, le circuit de Mandalika Street manque au calendrier du championnat du monde de Superbike 2024.

Ce n'est pas à cause de l'enthousiasme de la population que le championnat du monde de Superbike s'est déroulé cette année pour la dernière fois en Indonésie. La raison en est les coûts élevés pour l'organisateur local et les faibles revenus. Le revenu mensuel moyen en Indonésie est inférieur à 200 euros, un ticket SBK à 20 euros devient donc un article de luxe.

Avec ses 268 millions d'habitants, l'Indonésie reste toutefois un marché important pour la branche. Invités par le fabricant de lubrifiants MOTUL, les pilotes d'usine Honda du championnat du monde de Superbike et du MXGP se sont rendus dans la capitale Jakarta pour un événement où ils ont été accueillis avec enthousiasme. MOTUL est partenaire de Honda et sponsor titre du championnat du monde proche de la série.

Iker Lecuona et Xavi Vierge ainsi que Tim Gajser et Ruben Fernandez ne devaient pas avoir peur du contact. Outre des rencontres personnelles et des séances d'autographes, le programme prévoyait une balade dans la capitale vibrante, en compagnie de quelque 700 Indonésiens et de leurs motos.

"Ce que j'aime dans le championnat Superbike, c'est l'atmosphère conviviale pour les fans et les nombreuses possibilités d'entrer en contact avec les gens - c'est exactement ce que je recherche", a déclaré Lecuona. "J'ai donc passé un excellent moment, avec Xavi, Ruben et Tim. Un grand bravo à MOTUL, qui nous a accueilli de manière incroyable et nous a permis de nous détendre. Ce fut une année chargée pour moi, à commencer par le championnat du monde Superbike, de nombreux tests et des wildcards MotoGP. J'en ai apprécié chaque moment, car la course est ma plus grande passion, mais c'était aussi assez fatigant. Après un dernier test au Portugal, je me réjouis de prendre des vacances bien méritées !"

Le duo Honda effectuera son deuxième test avec la CBR1000RR-R lundi. Le même jour, Toprak Razgatlioglu fera ses débuts chez BMW.