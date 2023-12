Lecuona e Vierge: da Giacarta al test di Portimão

L'entusiasmo per il motorsport in Indonesia è enorme, come hanno dimostrato ancora una volta i piloti ufficiali Honda Iker Lecuona e Xavi Vierge. Tuttavia, il Mandalika Street Circuit manca dal calendario del Campionato mondiale Superbike 2024.

Non è stato grazie all'entusiasmo della popolazione locale che il Campionato Mondiale Superbike è arrivato in Indonesia per l'ultima volta quest'anno. Il motivo è da ricercare negli alti costi per l'organizzatore locale e nel basso reddito. Il reddito medio mensile in Indonesia è inferiore a 200 euro, il che rende un biglietto SBK a 20 euro un bene di lusso.

Tuttavia, l'Indonesia, con i suoi 268 milioni di abitanti, rimane un mercato importante per l'industria. Su invito del produttore di lubrificanti MOTUL, i piloti ufficiali Honda del Campionato Mondiale Superbike e MXGP si sono recati a un evento nella capitale Giacarta, dove hanno ricevuto un'accoglienza entusiastica. MOTUL è partner di Honda e sponsor principale del campionato mondiale di produzione.

Iker Lecuona e Xavi Vierge, così come Tim Gajser e Ruben Fernandez, non hanno avuto alcun timore di essere contattati. Oltre agli incontri personali e alle sessioni di autografi, era in programma anche un giro per la vibrante capitale, accompagnati da circa 700 indonesiani e dalle loro moto.

"Quello che mi piace del Campionato Superbike è l'atmosfera amichevole con i tifosi e le molte opportunità di socializzare con le persone: è esattamente il mio genere", ha detto Lecuona. "Mi sono divertito molto con Xavi, Ruben e Tim. Complimenti a MOTUL: hanno fatto un lavoro incredibile ospitandoci e permettendoci di rilassarci. È stato un anno impegnativo per me, a partire dal Campionato Mondiale Superbike, dai numerosi test e dalle wildcard della MotoGP. Mi sono goduto ogni momento, perché le corse sono la mia più grande passione, ma è stato anche piuttosto faticoso. Dopo un ultimo test in Portogallo, non vedo l'ora di godermi una meritata vacanza!".

Il duo Honda completerà il secondo test con la CBR1000RR lunedì. Lo stesso giorno, Toprak Razgatlioglu farà il suo debutto con la BMW.