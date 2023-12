Lecuona e Vierge: De Jacarta ao teste de Portimão

O entusiasmo pelos desportos motorizados na Indonésia é enorme, como os pilotos de fábrica da Honda, Iker Lecuona e Xavi Vierge, mais uma vez demonstraram. No entanto, o circuito de rua de Mandalika não consta do calendário do Campeonato do Mundo de Superbike de 2024.

Não foi devido ao entusiasmo da população local que o Campeonato do Mundo de Superbike se deslocou à Indonésia pela última vez este ano. A razão para isso são os elevados custos para o organizador local e o baixo rendimento. O rendimento médio mensal na Indonésia é inferior a 200 euros, o que faz com que um bilhete para o SBK por 20 euros seja um artigo de luxo.

No entanto, a Indonésia, com os seus 268 milhões de habitantes, continua a ser um mercado importante para o sector. A convite do fabricante de lubrificantes MOTUL, os pilotos de fábrica da Honda do Campeonato do Mundo de Superbike e MXGP viajaram para um evento na capital Jacarta, onde foram recebidos com entusiasmo. A MOTUL é um parceiro da Honda e patrocinador principal do campeonato mundial de produção.

Iker Lecuona e Xavi Vierge, bem como Tim Gajser e Ruben Fernandez não tiveram medo do contacto. Para além de encontros pessoais e sessões de autógrafos, o programa incluía um passeio pela vibrante capital, acompanhado por cerca de 700 indonésios e as suas motos.

"O que eu adoro no Campeonato de Superbike é a atmosfera amigável para os fãs e as muitas oportunidades de socializar com as pessoas - é exatamente o que eu gosto", disse Lecuona. "Por isso, diverti-me imenso com o Xavi, o Ruben e o Tim. Parabéns à MOTUL - fizeram um trabalho incrível ao receberem-nos e permitirem-nos relaxar. Tem sido um ano atarefado para mim, começando com o Campeonato do Mundo de Superbikes, vários testes e wildcards de MotoGP. Desfrutei de todos os momentos, pois as corridas são a minha maior paixão, mas também tem sido bastante cansativo. Depois de um último teste em Portugal, estou ansioso por umas merecidas férias!"

A dupla da Honda vai completar o seu segundo teste com a CBR1000RR-R na segunda-feira. No mesmo dia, Toprak Razgatlioglu fará a sua estreia com a BMW.