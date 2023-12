La afición lleva a Dominique Aegerter (Yamaha) al éxito

Suiza no es ni mucho menos un Eldorado para los pilotos de automovilismo. Sin embargo, la república alpina ha producido algunos pilotos de éxito, en particular los campeones del mundo Tom Lüthi (Campeonato del Mundo de 125cc en 2005), Randy Krummenacher (Campeonato del Mundo de SSP en 2019) y más recientemente Dominique Aegerter (Campeonato del Mundo de SSP en 2021 y 2022).

Llaman la atención las numerosas banderas suizas en las tribunas de todo el mundo. Este apoyo es extremadamente importante, subraya Aegerter. El piloto de 33 años mantiene el contacto con sus seguidores a través de numerosas campañas. Es consciente del esfuerzo que realizan.

"Siempre es una gran sorpresa y una gran fuente de motivación para mí cuando veo que tengo seguidores en todo el mundo con mi bandera #77 o la bandera suiza. Eso me hace feliz y me inspira. Y siempre quiero conseguir más, me hace sentir especial", afirma el piloto de Rohrbach. "Algunos pilotos tienen carreras en casa, pero en Suiza no tenemos ningún circuito. Por eso aprecio tanto que hayan viajado hasta aquí para verme y animarme. Me dan fuerzas en los malos momentos, me empujan y me dan tanto... que siempre quiero devolverles algo".

Para Aegerter, como corredor suizo, entrenar durante las vacaciones de invierno o entre carreras también supone un mayor esfuerzo que para un italiano o un español, debido por un lado al clima, pero también a la elección de los circuitos disponibles.

"La temporada empieza muy pronto, en febrero, después de sólo tres meses de preparación", explica. "Hay hasta siete semanas de descanso entre carrera y carrera. En Suiza no hay circuitos, así que es difícil mantener el ritmo. Sólo en caso de lesión serían útiles las largas pausas".